Un duplex surprenant à l'intérieur boho, à vendre à Sainte-Adèle pour 524 900$

Sentez-vous transporté dans un univers boho dès la porte franchie des deux unités de ce duplex.

Au coeur du village de Sainte-Adèle, sur la rue Morin, cette propriété construite en 1947 profite d'une location parfaite. Les futurs propriétaires se trouveront à proximité de toutes les commodités ainsi que de la magnifique plage du lac Rond. Doté d'une des plus grandes cour arrière de la rue Morin, ce duplex comprend des espaces de stationnement pouvant accueillir au moins six voitures.

En franchissant les portes du deuxième étage, vous serez ébloui par le logement qui a été rénové tout en gardant le cachet d'époque. Son espace à aire ouverte crée une sensation d'espace grâce à ses magnifiques poutres apparentes d'époque. Les puits de lumière inondent l'espace de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante.



Vous aurez même droit à une vue imprenable sur les montagnes environnantes depuis le grand balcon. Le logement du haut comprend un salon avec un charmant foyer électrique, une salle à manger, une cuisine moderne et une salle de bain. À l'arrière, vous trouverez deux chambres (et un bureau) à aire ouverte avec une salle d'eau. Les configurations sont multiples et laissent place à la créativité.



Au rez-de-chaussée, un 3 1/2 a été aménagé en 2021 vous offrant également un grand balcon à l'avant donnant sur la charmante rue Morin.



Ce duplex a bénéficié de plusieurs rénovations dans les dernières années.



À noter que la propriété peut être achetée entièrement meublée. Il suffit d'en discuter avec l'agente.

C'est Amélie Dubé de RE/MAX Bonjour qui s'occupe de la vente. Le prix demandé est de 524 900$.

