Le train Montréal-New York suspendu en raison de la chaleur

Le train Montréal-New York n'a pas pu être en service bien longtemps: la ligne est à l'arrêt depuis le 23 juin dernier, en raison de la chaleur.

La ligne Adirondack, qui se rend notamment à New York, avait recommencé à desservir Montréal le 3 avril 2023, après une longue fermeture qui remontait au début de la pandémie. Le service d'Amtrak permettait de se rendre à New York en 11 heures, en passant à travers des paysages magnifiques.

Mais, jusqu'à nouvel ordre, le train ne se rend plus au Canada. Selon un message qui apparaît sur le site d'Amtrak, c'est parce que le CN, qui possède les rails sur lesquels circulent les trains, a réduit la limite de vitesse sur ceux-ci en raison de la chaleur.

C'est qu'à l'été 2022, le gouvernement canadien a adopté de nouvelles règles pour assurer la sécurité ferroviaire, protéger les infrastructures et diminuer le risque d'incendies démarrés par des trains. Dans la réglementation, on peut notamment lire que pendant les périodes de chaleur extrême, «chaque compagnie doit établir des seuils de température qui, lorsqu'ils sont atteints, entraînent l'application de limitations de vitesse et d'exigences d'inspection de la voie supplémentaires». Le seuil de «chaleur extrême» est déterminé par chaque compagnie dans son plan d'atténuation des risques d'incendie.

Les trains circulant sur la ligne Adirondack ont maintenant comme terminus nord la ville d'Albany, à un bon 3h de route au sud de la frontière canadienne.

Les personnes qui souhaitent toujours se rendre à New York en transport en commun à partir de Montréal peuvent y aller en autocar, la compagnie Greyhound assurant le service.

