Shania Twain chute sur scène et gère ça comme une reine

Lors d'un récent concert à Chicago, Shania Twain a glissé et s'est retrouvée sur les fesses directement sur la scène.

Elle était en train de chanter Don't Be Stupid, tiré de son album de 1997 Come on Over. Un véritable succès.

Heureusement, ce n'était pas une chute trop violente, rien à voir avec celle de Marjo.

Mais malgré tout, c'était une chute.

Cependant, la reine de la country a très bien géré la situation et cela n'a pas du tout affecté sa performance.

Shania a même ironisé sur le sujet sur Twitter.

Yas Queen, comme on dit.

