C’est l’été, il fait chaud, et on vous comprend si vous préférez rester sur votre divan à jouer à des jeux vidéo au lieu de cuir dehors durant les canicules.

Heureusement, il y a une panoplie de jeux qui célèbrent la saison estivale. Que ce soit un jeu entier ou un niveau ensoleillé, il y a plein de choix pour célébrer l’été sans se brûler les foufounes dehors.

Voici 10 jeux vidéo et niveaux qui célèbrent l’été!

1. Super Mario Sunshine (GameCube, Nintendo Switch)

Nintendo

Surprise! Ben non, on savait très bien que vous vous y attendiez. Super Mario Sunshine, que vous pouvez jouer sur la Nintendo Switch grâce à Super Mario 3D All-Stars, est le jeu d’été par excellence. Palmiers, plages et soleil seront au rendez-vous lors de cette aventure mettant en vedette le petit plombier moustachu de Nintendo.

2. Abzû (PS4, Xbox One, PC Windows)

Giant Squid / 505 Games

Pour une belle dose de zen, l’excellent jeu reposant ABZÛ se déroule entièrement sous l’eau. Explorez l’océan, jouez avec des créatures marines et restez au frais avec cette douce expérience aquatique. Ça va vous rafraîchir!

3. The Legend of Zelda: Wind Waker (GameCube, Wii U)

Nintendo

En plus d’être un bon jeu de la franchise The Legend of Zelda, Wind Waker vous permet de vous promener en bateau poussé par le vent. C’est un jeu coloré et joyeux qui réserve une panoplie de défis pour les fans de casse-têtes.

4. Super Mario Odyssey - niveau «Seaside Kingdom» (Nintendo Switch)

Nintendo

Avez-vous rejoué à Super Mario Odyssey? Le jeu de 2017 propose plein de niveaux thématiques amusants, et son niveau «Seaside Kingdom» est une lettre d’amour à l’été. On voit même Mario en maillot de bain!

5. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Capture d'écran: Pèse sur start

Les jeux Animal Crossing suivent les saisons de votre hémisphère. L’été, profitez de la baignade virtuelle pour amasser des objets que vous pourrez ensuite transformer en accessoires pour décorer votre village.

6. Wave Race 64 (Nintendo 64, Nintendo Switch Online)

Nintendo

Ce jeu de course de motomarine, sorti sur la Nintendo 64, est de retour grâce à Nintendo Switch Online. Il n’y a pas beaucoup de circuits et vous allez rapidement faire le tour, mais les pistes et leurs musiques vont certainement vous mettre de bonne humeur.

7. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo Switch, Wii U)

Nintendo

Comme l’indique bien son nom, Tropical Freeze apporte un beau mélange tropical et glace. Vous allez donc traverser des îles tropicales colorées, avec des références congelées qui vont vous rafraîchir. Et la musique est si bonne!

8. Vacation Simulator (PS4, PS5, PC Windows)

Owlchemy Labs

Le jeu Vacation Simulator fait exactement ce que son nom décrit. Contrairement à Job Simulator où l’on apprend comment bien travailler, Vacation Simulator vous montre comment prendre une pause en vous amusant. Le tout, en réalité virtuelle.

9. Mario Kart 8 Deluxe - niveau «Water Park» (Nintendo Switch)

Nintendo

Il y a plusieurs niveaux ensoleillés dans Mario Kart 8 Deluxe, mais Water Park se déroule aux glissades d’eau, alors il gagne une position dans notre liste.

10. A Short Hike (PS4, PC Windows, Xbox One, Nintendo Switch)

adamgryu

Ce petit jeu indépendant vous permet d’explorer une île, tout en escaladant une montagne afin de trouver du réseau téléphonique. C’est un jeu court que vous pouvez terminer en moins de deux heures, mais si vous aimez explorer chaque secret, vous pourrez vous y perdre un peu plus longtemps.