Après 19 ans au Québec, une femme de 52 ans évite la déportation de justesse

Partager







Gledicia Dimitila Sedano, qui habite au Québec depuis 19 ans, ne sera finalement pas déporté par le Canada, ont appris ses avocats.

La femme de 52 ans risquait de se faire déporter au Pérou, son pays d’origine, où elle craignait pour sa sécurité. La femme aurait eu à laisser sa fille de 16 ans derrière.

«J’ai appris la nouvelle avec un immense soulagement», déclare le député de Québec solidaire Andrés Fontecilla, qui s’est entretenu avec Mme Sedano et sa fille samedi.

«J’ai senti le soulagement dans sa voix. C’était une autre femme qui reprenait espoir et qui voyait l’avenir avec le sourire», ajoute-t-il.

Il se dit très heureux que Mme Sedano puisse rester ici et «entreprendre les démarches pour régulariser sa situation».

• À lire aussi: Voici pourquoi l’idée de fermer le chemin Roxham n’est pas réaliste

À cause d'un mariage passé

Gledicia Dimitila Sedano Rivera avait quitté le Pérou en 2003 parce qu’elle subissait de la violence conjugale et de la violence basée sur le genre.

Son statut de réfugié lui avait été révoqué en 2016, parce qu’elle n’avait pas informé les autorités canadiennes qu’elle était mariée au moment de faire une demande d’asile.

Avant son départ vers le Canada, un avocat au Pérou lui aurait indiqué que son mariage était annulé puisqu’il n’avait pas été consommé, affirme-t-elle.

«Nous sommes d'avis que cette omission ne valait pas la déportation d’une survivante et la séparation forcée entre une mère et sa fille», indique la responsable des communications au Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), Justine Chénier, dans une lettre envoyée aux différents groupes qui se sont mobilisés pour annuler la déportation de madame Sedano.