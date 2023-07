Daniel Radcliffe ne cherche pas à apparaître dans le remake d'Harry Potter

Partager







Daniel Radcliffe ne cherche pas à apparaître dans le prochain remake de Harry Potter HBO.

Lors d’une entrevue pour ComicBook.com lundi, la vedette de Swiss Army Man n'a pas spécifiquement exclu une apparition dans la série télévisée HBO, mais n'a pas indiqué chercher une apparition non plus.

« Je crois comprendre qu'ils essaient vraiment de repartir à neuf, et je suis sûr que la personne aux manettes voudra y laisser sa propre empreinte, sans nécessairement avoir à ramener le vieux Harry quelque part, a expliqué l'acteur de 33 ans. Je ne cherche donc vraiment pas à y être de quelque manière que ce soit... Mais je leur souhaite, évidemment, toute la chance du monde, et je suis très heureux que ce flambeau soit passé. Seulement, je ne pense pas qu'il y ait besoin de moi pour le passer physiquement. »

Daniel Radcliffe a interprété le jeune sorcier dans la première adaptation cinématographique du roman, Harry Potter and the Philosopher's Stone, en 2001. Il a ensuite tenu ce rôle jusqu'à Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 en 2011, aux côtés d'Emma Watson dans le rôle d'Hermione Granger et Rupert Grint dans celui de Ron Weasley.

Il fait actuellement la promotion de la quatrième saison de la série d'anthologies Miracle Workers, avec Steve Buscemi et Geraldine Viswanathan. Elle sortira aux États-Unis le 10 juillet.