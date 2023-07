Elle se fait passer pour des créatrices d'OnlyFans et répond à des admirateurs

Partager







Pendant les heures de travail régulières, Sophia (prénom fictif) dirige une entreprise spécialisée dans la vente de produits de médecine esthétique. Mais le matin et le soir, l’entrepreneure se glisse dans la peau de créatrices de contenu pornographique sur OnlyFans, à l’insu de leurs admirateurs.

«Ça m’arrive souvent de me dire “What the fuck are you talking about?!”», lance Sophia, qui a accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat, lorsque nous lui demandons comment elle s’adapte à son nouveau travail.

Il faut dire qu’après 12 ans passés dans le domaine bancaire, l’Ontarienne de 30 ans n’aurait jamais pensé être impliquée dans le monde de la pornographie un jour. C’est en revenant d’un voyage prolongé à l'étranger, il y a un peu plus de trois mois, qu’elle a plongé dans l’univers d’OnlyFans.

Depuis, l'entrepreneure passe plus de 40 heures par semaine à personnifier des créatrices de contenu pour adultes pour une agence de représentation établie à Los Angeles.

Son mandat?

«Nourrir la relation que les actrices ont avec leurs fans en clavardant avec eux, dans le but de vendre des contenus privés, comme des vidéos et des photos de scènes sexuelles spécifiques», explique-t-elle.

Cet emploi, que lui a proposé un ami alors qu’elle se cherchait une deuxième source de revenus pour arrondir les fins de mois, lui rapporte entre 26 et 33$ de l’heure, plus commissions.

Edging, fétichisme du pied et humiliation

Discuter avec des amateurs de porno en jouant le rôle de leurs actrices préférées vient évidemment avec son lot de demandes hors du commun.

«Il m’arrive très souvent d’avoir à utiliser Google pour comprendre ce que les abonnés me disent ou me demandent. Par exemple, je ne connaissais pas le terme “edging”. C’est le fait d’avoir une relation sexuelle ou de se masturber et d’arrêter juste avant d’avoir un orgasme. Plein de gens aiment ça», raconte-t-elle.

Elle ne s’attendait pas non plus à recevoir autant de demandes entourant le fétichisme des pieds.

«Il y en a énormément. Certains vont demander de voir un pied sur une partie du corps à laquelle on ne penserait pas, tandis que d’autres demandent des photos d'un pied dans une toilette», détaille la trentenaire.

Ce sont toutefois les nombreuses demandes d’humiliation qui l’ont le plus surprise.

«Beaucoup de clients envoient des photos intimes et demandent de se faire rabaisser. Ils veulent vraiment se faire insulter. Ils demandent de se faire dire que leur pénis est petit, laid et dégoutant, par exemple. Je n’avais aucune idée que les gens aiment ça et je trouve ça très étrange», confie-t-elle.

Se confier à une étrangère à son insu

Au fil de la conversation avec 24 heures, Sophia explique que les créatrices de contenu qu’elle représente sont toutes dans le milieu de la pornographie depuis longtemps. Leurs adorateurs, majoritairement des hommes «entre 50 et 60 ans», sont nombreux.

Plusieurs fans paient d'ailleurs ces femmes depuis de nombreuses années afin d’avoir accès à leur contenu et pour pouvoir échanger avec elles. Les agentes de clavardage comme Sophia doivent donc redoubler de prudence pour que ces hommes, qui connaissent très bien la façon avec laquelle les créatrices s’expriment, ne découvrent jamais qu’ils parlent à une étrangère.

Afin de limiter les risques, l’entreprise fournit à ses employées des documents détaillés sur les femmes qu’elles doivent incarner. Expressions les plus utilisées, manières de construire les phrases, traits de personnalité et informations personnelles: tout est mis en place pour qu’elles puissent jouer leurs rôles à la perfection.

Mais qu’arriverait-il si ces hommes, qui ont développé une relation de confiance avec les actrices, découvraient le pot aux roses?

«C’est certain qu’ils seraient détruits de le savoir. C’est presque comme se faire catfished sur une application de rencontre», répond Sophia, qui reçoit régulièrement des photos intimes de certains d’entre eux ou des confidences sur leur vie personnelle.

* Un prénom fictif a été utilisé afin de protéger l'identité de Sophia