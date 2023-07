EN IMAGES: le Stade olympique frappé par la foudre

Partager







Un éclair a frappé de plein fouet le tour du Stade olympique, samedi soir, alors que des orages violents secouaient Montréal. Des caméras du stade Saputo ont capté la scène.

La chaine RDS a partagé ce lundi les «images exceptionnelles» de la foudre qui a touché la tour la plus inclinée au monde avant le début du match entre le CF Montréal et le New York City FC.

Aucun incident ou dommage n'a été rapportés après que la foudre a frappé.

Le match a pour sa part commencé vers 21h, environ une heure et demie plus tard que prévu. Et malheureusement pour les fans du CF Montréal: le onze montréalais s'est incliné 1-0.

