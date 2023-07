Il amasse 200 millions de vues sur TikTok en cassant des bouteilles en vitre dans les escaliers

Partager







Comme quoi encore une fois, ça ne prend pas grand-chose pour devenir viral de nos jours.

Dans la catégorie des comptes TikTok inutiles et impertinents, on doit dire que celui-ci se classe dans le premier tiers de la liste.

L’utilisateur du nom de @Rachapotes captive les gens à cause d’une série de vidéos où il laisse des bouteilles de vitre rouler en bas des escaliers.

Bien que pour le commun des mortels il n’y a rien d’extraordinaire là-dedans, plusieurs autres suivent attentivement le destin de ces bouteilles à chaque vidéo.

En plus de vivre un suspense incroyable lors des 30 secondes que dure l’enregistrement, les amateurs du compte soulignent à quel point c’est drôlement satisfaisant de voir ces contenants débouler les escaliers.

L’une de ses vidéos les plus populaires est sans aucun doute sa première, où l’on peut voir une compilation de bouteilles éclater au sol.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo en question a accumulé plus de 295 millions de vues sur TikTok et la page compte plus de 1,4 million d’abonnés.

On va commencer à lancer des choses en bas des marches du bureau pour voir si ça pogne.

On ne sait juste pas si notre boss va apprécier.

