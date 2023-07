Le record de température moyenne de la Terre battu lundi

Partager







Le 3 juillet 2023 marque un triste record: la journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, tous mois confondus.

La température moyenne de la Terre a dépassé pour la première fois la barre des 17 degrés Celsius (°C) lundi pour atteindre les 17,01°C, selon les données du regroupement des centres nationaux de prévisions météorologiques aux États-Unis (US National Centers for Environmental Prediction).

Le précédent record de 16,92°C datait du mois d’août 2016.

Des canicules partout

Des vagues de chaleur ont frappé le monde entier dans les dernières semaines.

Un imposant dôme de chaleur s’est installé depuis plus de deux semaines, dans le sud des États-Unis, au Texas et en Louisiane notamment, ainsi qu’au Mexique, faisant de la région l’une des plus chaudes au monde. La température y a souvent dépassé les 40°C.

Le phénomène a été rendu cinq fois plus probable à cause du réchauffement climatique, selon une analyse.

Lundi, le mercure a atteint les 52,1°C à Furnace Creek, dans la vallée de la Mort, en Californie. Il s’agit de la plus haute température observée cette année dans le monde.

La canicule persistante aurait tué une centaine de personnes, rapporte Libération.

AFP Un résident d'Austin, au Texas, se rafraîchit à Barton Creek.

Une partie de la Chine est elle aussi écrasée par une vague de chaleur persistante avec des températures parfois supérieures à 40°C. Les autorités ont averti que le pays risque d’être confronté à de multiples catastrophes naturelles en juillet comme des inondations et des températures élevées, toujours selon Libération.

AFP Un chauffeur de bus se cache du soleil dans le compartiment à bagages de son véhicule, à Pékin.

L'Afrique du Nord a connu des températures proches de 50°C.

Même l'Antarctique, qui connaît actuellement son hiver, a enregistré des températures anormalement élevées. La base de recherche ukrainienne Vernadsky a récemment battu son record pour le mois de juillet avec une valeur de 8,7°C.

La faute à El Niño

La crise climatique combinée à l'apparition du phénomène El Niño est en cause, s’entendent pour dire les climatologues. Ils s’attendent à ce que le record de 17,01°C soit battu au cours des prochaines semaines.

El Niño est un phénomène météorologique naturel associé au réchauffement des températures mondiales qui se produit tous les deux à sept ans. Les épisodes durent généralement de neuf à douze mois.

Le dernier grand El Niño remonte à 2016 selon l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, soit l'année la plus chaude jamais enregistrée jusqu'à présent.

Son effet sur le mercure se manifeste généralement dans l’année qui suit son développement et risque d’être plus apparent en 2024.

— Avec les informations du Guardian et de Libération.