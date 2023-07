On a accompagné un Montréalais qui trouve de vieux meubles dans la rue

Partager







«Je trouve ça dommage de mettre des choses aux vidanges quand on peut les faire vivre.» Chaque semaine, Alex Contri, 41 ans, part à la chasse aux vieux meubles abandonnés. 24 heures l'a accompagné pour une virée dans les rues de Montréal, la veille du jour des déménagements.

• À lire aussi: Attention aux punaises de lit

30 juin 2023. On retrouve Alex Contri. Avant de partir, il vide le coffre de son véhicule et y installe des couvertures. Les sangles ajustables sont prêtes et à portée de mains. Sa méthode est rodée.

Il faut dire qu'Alex Contri a l'habitude. Été comme hiver, il parcourt les rues de Montréal pour trouver de petits bijoux.

«Je pars voir si les gens ont laissé des meubles dans la rue, voir s'il y a des choses à récupérer qui pourraient être sympa pour meubler mon appartement ou pour revendre des choses, éventuellement, sur Marketplace», explique le Français installé à Montréal depuis 10 ans.

«J'aime essayer de trouver la perle rare, confie celui qui affectionne tout particulièrement les meubles et les luminaires des années 60. Il faut bien se l'avouer, j'aime aussi stocker et accumuler des choses. Tant qu’on peut circuler dans mon appartement, ma blonde tolère ça».

C'est dans la Petite-Italie et le Mile-End que le chasseur de meuble nous amène. «On peut supposer que les hipsters du Mile-End ont les mêmes goûts que moi en décoration», lance-t-il.

Invité chez des inconnus

«Bonjour, est-ce que vous mettez ça aux vidanges?», demande Alex Contri à un homme dans la rue, en pointant une toile de peinture. «Et le meuble qui est là, vous le donnez?», demande-t-il après avoir été invité à monter dans un appartement.

Photo Axel Tardieu Alex Contri installe des sangles autour d'un meuble offert par des inconnus.

«Je suis tout excité quand je vois un meuble comme ça chez des gens et que les gens veulent le donner», souligne-t-il.

En moins de cinq minutes, le coffre de sa voiture est rempli.

Passion tapisserie

À force de récupérer des objets dans la rue, Alex Contri a appris à redonner une seconde vie à des objets anciens.

«J’ai appris à retapisser des choses simples comme des dossiers de chaises, explique-t-il. Je passe aussi pas mal de temps dans des boutiques spécialisées au rayon teinture.»

«Travailler le bois, faire des choses manuelles, c'est un retour à l'essentiel. On matérialise les efforts qui sont dégagés et quand je vois le résultat d’une chaise ou d’une table refaite, je suis content. La plupart du temps, je n'ai plus envie de les vendre parce que j'ai dépensé tellement d'énergie et d'attention», poursuit-il.

Le meuble de la télévision, les chaises dans la cuisine, les poubelles: chaque pièce de son logement accueille d'ailleurs des trésors récupérés dans la rue. Le cabanon regorge également d'objets, comme une vieille lampe ramassée il y a cinq ans.

Photo Axel Tardieu Alex Contri nous montre des objets qui s'entassent chez lui.

Des trucs pour une chasse aux meubles réussie

Si vous souhaitez vous lancer dans le recyclage de meubles abandonnés, Alex Contri conseille de privilégier la voiture à la marche et de concentrer vos efforts sur les petites rues de quartier, plutôt que les grandes artères.

Il conseille également d’éviter les objets en tissu, qui peuvent être infestés de punaises de lit.