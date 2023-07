Un député français chante du Isabelle Boulay à l'Assemblée nationale

Partager







Un député français a interpelé à l'Assemblée nationale − celle de Paris, pas de Québec − le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en reprenant l’un des grands succès de sa conjointe, la chanteuse québécoise Isabelle Boulay.

La scène s'est déroulée lundi, alors que les greffiers de France − qui sont employés par le ministère dirigé par M. Dupond-Moretti − ont appelé à une grève nationale pour dénoncer leurs conditions de travail.

«Oh dis-moi. Regarde-moi. Je ne sais plus comment aimer, mon boulot de greffier. Parle-moi, ne me méprise pas, je ne sais plus pourquoi trimer ni pourquoi continuer», a chantonné le député de La France Insoumise (LFI), Ugo Bernalicis.

Pour soutenir les greffiers en grève, le député LFI Ugo Bernalicis reprend une chanson d'Isabelle Boulay, compagne d'Éric Dupond-Moretti, devant le ministre pic.twitter.com/ba8QjVJtfq — BFMTV (@BFMTV) July 4, 2023

Voyez ou revoyez le grand succès d'Isabelle Boulay:

La version entonée par le député a été imaginée par les greffiers et greffières, qui l'ont chantée durant leur grève, lundi.

Éric Dupond-Moretti n'a pas eu l'air d'apprécier cette reprise du succès d’Isabelle Boulay datant de 2000. Il n'a d'ailleurs pas perdu une seconde pour répondre au député insoumis.

«Monsieur Bernalicis. Je savais que vous parliez mal. Je savais que vous pensiez mal. Je viens de découvrir que vous chantez mal», a lancé le ministre Dupond-Moretti à son collègue.

Cette envolée lyrique survient alors que le ministe propose un projet de loi qui augmenterait le budget du ministère de la Justice de 9,6 à 11 milliards d’euros (15,8 milliards $ canadiens). Les greffiers souhaitent obtenir leur part du gateau et obtenir de meilleurs salaires.

− Avec le sinformations de BFMTV et Les Échos

