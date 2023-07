Voici la villa de rêve en Grèce où Élisabeth Rioux séjourne présentement

Partager







Élisabeth Rioux, reine des réseaux sociaux réputée pour ses voyages exotiques dans des destinations plus paradisiaques les unes que les autres, vit présentement sa best life dans une villa complètement incroyable en Grèce.

Accompagnée des gagnantes du plus récent concours de sa marque Hoaka Swimwear, elle réside à la Regency Villa par d’Angelo sur l’île de Mykonos.

Dans une récente “villa tour”, l’influenceuse nous fait découvrir l’énorme piscine, la vue panoramique époustouflante et les aires de vie luxueuse du penthouse et on peut presque s’y imaginer.

Vous aimeriez passer du rêve à la réalité et séjourner dans ce lieu féérique? On vous dit tout!

La Regency Villa se trouve à seulement 3 km du centre de la ville de Mykonos, sur un terrain de plus de 4000 mètres carrés à l'abri des regards. Un total de 10 voyageurs peuvent y résider grâce aux 6 chambres, 8 lits et 7 salles de bain.

En plus de la piscine privée aperçue dans la vidéo d'Élisabeth, la villa possède son propre terrain de beach-volley.

Comble du luxe, chaque suite profite de sa propre entrée avec salle de bain et balcon privé. Les deux chambres de l’étage supérieur disposent même de jacuzzis avec vue sur la mer!

À noter, la musique forte et les rassemblements de plus de 20 personnes y sont strictement interdits. Ce n’est donc pas l’endroit tout désigné pour être l’hôte d’une fête endiablée.

Au moment d’écrire ces lignes, une nuitée au penthouse coûte 2,529$. L’été 2024 est encore plutôt libre du côté des réservations.

10 voyageurs / 6 chambres / 8 lits / 7 salles de bain

2,529$ / nuit selon la saison

Réservez ici

