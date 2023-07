Des automobilistes roulant illégalement dans une voie réservée se font arrêter de la meilleure manière

Partager







Avez-vous déjà ragé en voyant des automobilistes empruntés une voie réservée alors qu’ils n’en ont pas le droit? Aux Philippines, un chauffeur de bus exaspéré suivi par une longue file de chauffards fautifs a décidé de bloquer le trafic.

Dans une vidéo partagée récemment sur Reddit, on peut voir un bus de la Jell Transport Inc. roulant dans une voie «Bus Lane Only» s'immobiliser, alors qu'il est suivi par une vingtaine de voitures et de motos.

Des agents de l’InterAgency Council for Traffic (i-ACT), la «police» locale dédiée à la circulation, sortent ensuite de l’autobus pour empêcher les automobilistes et les motocyclistes d’avancer, alors que le bus continue tout bonnement sa route.

Interrogé à savoir s’il savait qu’il n’était pas permis de rouler dans la voie des autobus, un motocycliste répond ceci: «Je sais que c’est une voie pour les bus, mais je ne savais pas que c’était je violais la loi en y roulant.»

Il ajoute qu’en empruntant cette voie, ça lui évite d’être coincé dans un bouchon de circulation.

Les personnes fautives ont reçu une amende, dont le montant n’est pas dévoilé.

Quelque chose de satisfaisant

Sous la vidéo, les internautes sont unanimes: savoir qu’il y a justice quelque part dans le monde fait du bien à l’âme.

«Ça c’est une bonne manière de faire de l’argent pour l’État. On laisse les conducteurs réglementaires en paix et on aligne ceux qui se pensent au-dessus des règles. C’est beau à voir», écrit une personne en commentaire.

«C’était drôlement satisfaisant», s’est contenté de commenté une autre personne, alors qu’un internaute a ajouté que c'était «toujours satisfaisant de voir des criminels se faire attraper».

Dans les dernières semaines, les autorités philippines ont rappelé que les voies d’autobus étaient réservées exclusivement aux autobus et aux services d’urgences et non aux véhicules privés, après la mort d'un motocycliste.

