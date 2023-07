Home Depot vend des mini maisons (à bâtir soi-même) pour moins de 60 000$

Partager







Avec l’état du marché immobilier, vous n’avez pas les moyens de vous acheter une propriété? Eh bien, le quincailler américain Home Depot vend dorénavant des mini maisons à assembler soi-même pour moins de 60 000$.

• À lire aussi: Voici 7 maisons à moins de 300 000$ que vous pourriez vous acheter dans le Grand Montréal

• À lire aussi: Pourquoi paye-t-on beaucoup plus cher pour une maison au Canada qu'aux États-Unis?

Il y a toutefois un hic: le produit ne semble disponible qu’aux États-Unis pour l’instant. Et si l'idée de traverser la frontière pour profiter de l'offre vous prenait, sachez qu'il vous faudrait aussi débourser beaucoup plus d'argent pour installer notamment des murs et la plomberie.

Le prix d'un peu moins de 60 000$ inclut en effet seulement le cadre en acier ou en bois de la mini maison, en plus du matériel pour assembler la maison et des plans pour la construire. C’est donc semblable à un meuble IKEA.

Dans tous les cas, il vous faudra aussi un permis de construction pour ériger votre (très) petit nid.

Pour tous les goûts

Sur le site web de Home Depot, vous avez l’embarras du choix. L’une des minimaisons les plus dispendieuses est en vente pour 44 000$ américain (58 500$ canadiens). Avec 57,5 mètres carrés d’espace habitable, la maison comprend une chambre, un salon, une petite cuisine, une salle de bain et une grande terrasse.

PHOTOS Home Depot

D’autres maisons sont également disponibles, dont un bungalow de 132,66 mètres carrés pour 66 000 dollars américains (87 700 dollars canadiens) et une tiny house de 152 mètres carrés pour 34 000$ américains (45 000$).

PHOTO Home Depot

Vous pourriez aussi acheter une deuxième maison, plus petite, qui ne comprend qu’une chambre et une salle de bain. Ces plus petites maisons se vendent entre 16 000 et 19 000$ américains.

PHOTO Home Depot Un exemple d'une maison simpliste, vendue 16 000$ américains

Home Depot insiste sur le fait que tous les modèles disponibles peuvent être modifiés pour être sécuritaires en cas de séisme, d’ouragan, de tornade ou d'importantes chutes de neige.

À voir aussi: