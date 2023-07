Les 10 pires jeux vidéo de tous les temps

Partager







Quel est le pire jeu vidéo de tous les temps? Difficile de répondre à cette grande question, car les préférences vont varier d’un joueur à l’autre.

Il y a certains titres qui reviennent toujours, toutefois. Ceux-ci peuvent avoir été critiqués pour leurs faibles graphismes, mais aussi pour leur jouabilité, leur histoire ou même le contenu qu’ils proposent. On fait le tour des plus notoires!

E.T. the Extra-Terrestrial (Atari 2600)

Conçu en seulement six semaines, ce jeu est souvent désigné comme l'un des plus grands échecs de l'histoire du jeu vidéo. Sorti en 1982, le jeu est tellement pourri qu’il a joué un rôle important dans le fameux «crash» du monde du jeu vidéo de 1983 et la chute catastrophique d’Atari. On dirait une légende urbaine.

Superman 64 (Nintendo 64)

Ce classique est célèbre pour son gameplay maladroit, ses graphismes pauvres et ses nombreux bogues. On dirait un projet fait par un enfant dans Windows Paint dans les années 90.

Big Rigs: Over the Road Racing (PC)

Ce jeu de course de 2003 est connu pour son absence d'IA, ses nombreuses erreurs et son manque de contenu. C’est clair que c’est un jeu fascinant quand «Angry Video Game Nerd» en parle!

Ride to Hell: Retribution (PC, PS3, Xbox 360)

Ce jeu d'action-aventure de 2013 est largement critiqué pour ses mécaniques de jeu médiocres, son histoire mal conçue, ses graphismes de mauvaise qualité et ses scènes sexuelles douteuses. C’est un peu comme le film The Room: c’est tellement mauvais que c’est fascinant.

Bubsy 3D (PlayStation)

Un jeu de plateforme 3D tristement célèbre pour ses contrôles imprécis et ses graphismes désagréables. Mais, Bubsy 3D n’avait pas beaucoup de chance: il est sorti dans la même période que Super Mario 64 et Crash Bandicoot, deux jeux qui ont été extrêmement importants dans le monde du gaming.

Custer's Revenge (Atari 2600)

Ce jeu «pour adultes». de 1982 est non seulement de mauvaise qualité en termes de gameplay, mais il est également notoire pour son contenu extrêmement offensant, qu’on ne va pas décrire ici. C’est de mauvais goût et c’est pourri. Zéro sur dix. E.T. est meilleur que ça.

The Legend of Zelda Zelda: The Wand of Gamelon / Link: The Faces of Evil (CD-i)

Deux des jeux de la franchise The Legend of Zelda sortis sur le système Philips CD-i, qui sont largement critiqués pour leur mauvais gameplay et leur animation de mauvaise qualité. Heureusement, ils ont donné naissance à d’excellents memes!

The Lord of the Rings: Gollum (PS4/5, Nintendo Switch, Xbox One/S/X, PC)

Ce jeu est tellement mauvais qu’il a remporté son propre article sur notre site. Bravo!

Aquaman: Battle for Atlantis (GameCube, Xbox)

Ce jeu de superhéro de 2003 a été critiqué pour ses contrôles difficiles, sa répétitivité et ses graphismes médiocres.

eFootball (PS4/5, Xbox One/S/X, PC)

Vous avez probablement vu quelques memes passer à propos de ce jeu de Konami rempli de bogues. Le jeu a aussi été fortement critiqué pour ses graphismes faibles, et ses mécaniques difficiles à maîtriser. Un vrai flop!