Michel Charette fait une belle déclaration à son meilleur ami François Chénier à Sucré Salé

Partager







On a droit à de beaux moments depuis le début de la saison de Sucré Salé et Mélanie Maynard a clairement la touche magique qu’il faut pour aider ses invités pour se confier et lâcher leur fou.

Les invités Michel Charette et François Chénier n’ont pas fait exception à la règle lors de leur passage à l’émission.

• À lire aussi: Mélanie Maynard et Julie Perreault ont un fou rire hilarant à Sucré Salé

• À lire aussi: Paul Houde révèle être atteint d’un trouble du spectre de l'autisme

En 1995, le Québec faisait la connaissance de Jean-Lou «le hot-dog» Duval et de Carl «le cat» Charest dans la série culte Radio-Enfer.

L’amitié et la relation fraternelle entre ces deux personnages se sont définitivement transposées dans la vraie vie.

Michel Charette y est d’ailleurs allé d’une belle déclaration pour témoigner son amour pour son ami.

«C’est mon meilleur ami. C’est mon frère et c’est mon confident, c’est tout. Vraiment, c’est la personne, après ma blonde et mes enfants, la personne la plus importante dans ma vie», lance l’acteur de 53 ans.

«Mais on a nos forces. La singularité de notre complicité, les forces d’un, c’est les faiblesses de l’autre et vice-versa», a ajouté Charette.

De son côté, François Chénier avoue avoir eu de la difficulté à exprimer ses sentiments et déclarer son amour pour les personnes qu’il aime.

C’est d’ailleurs son ami qui lui a appris à s’ouvrir un peu plus.

«Juste dire ce qu’il vient dire [...] je n’aurais pas été capable de dire des choses comme ça [il y a dix ans]. C’est Michel qui m’a appris ça».

La relation à l’écran entre les deux acteurs a énormément touché le public qui a suivi les aventures de l’équipe de Radio-Enfer.

Encore aujourd’hui, ils continuent de nous faire sourire avec leur complicité.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s