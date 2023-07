Populaires sur TikTok, le soufre et la trétinoïne font-ils vraiment des miracles contre l’acné?

Partager







À en croire TikTok, deux ingrédients feraient des miracles pour combattre l’acné: le soufre et la trétinoïne. Mais est-ce vraiment le cas? Leur utilisation est-elle recommandée pour tout le monde? On fait le point.

Sur TikTok, le mot-clic #acne cumule près de 60 milliards de vues. Chez les adeptes de soins de la peau sur la plateforme, deux remèdes se démarquent depuis la dernière année: le savon au soufre et la trétinoïne.

Au point tel que le mot-clic #sulfursoap atteint les 59 millions de vue, #tretinoin dépasse les 878 millions. Les recherches contenant le terme «trétinoïne» sur Google ont pour leur part grimpé de 12,7% dans la dernière année et pourrait bondir de 25% l’année prochaine, selon la boîte d’analyse de tendances Spate.

Cet engouement est-il justifié?

Le savon au soufre

Les propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires du soufre le rendent efficace pour traiter certains problèmes de peau.

Lorsqu’utilisé comme ingrédient dans un savon ou un produit nettoyant pour la peau, il permet d’assécher les zones plus grasses, d’exfolier et de dégager les pores bloqués, contribuant à réduire l’apparition de boutons d’acné.

Ce ne sont toutefois pas toutes les personnes atteintes d’acné qui réagissent bien à un traitement au savon de soufre, selon la dermatologue Erum Illyas, qui a été interrogée par BuzzFeed. Le minéral peut causer des réactions allergiques, de l’irritation ou de la sécheresse au niveau du visage. Il peut aussi dégager une forte odeur qui déplait aux nez sensibles.

Le savon au soufre peut toutefois être utile pour de nombreuses personnes, soutient la dermatologue. Quelqu’un qui souffre d’acné et de rosacée peut l’utiliser pour diminuer les symptômes liés à ces deux maladies.

La trétinoïne

La trétinoïne est un dérivé synthétique hyper puissant de la vitamine A.

Les produits à base de trétinoïne peuvent être jusqu’à 100 fois plus concentrés que ceux à base de rétinol, aussi utilisé pour combattre l’acné. Contrairement à ce dernier, la trétinoïne est disponible seulement sous prescription au Canada.

Elle agit sur la peau au niveau cellulaire, en stimulant la croissance de nouvelles cellules de peau qui viennent remplacer les tissus morts.

Les pores bloqués par des amas de cellules mortes sont nettoyés, ce qui fait passer l’inflammation due à l’acné plus vite et prévient la réapparition de lésions. La trétinoïne aide aussi à faire disparaître les cicatrices laissées par les boutons.

Les précautions à prendre

Les effets miraculeux de trétinoïne qu’on décrit sur TikTok peuvent donner l’impression qu’il s’agit d’un remède anti-âge que tout le monde devrait essayer. Si ce produit n’est disponible qu’avec une prescription, il y a une raison.

Les produits de trétinoïne sont si concentrés qu’ils causent des démangeaisons, de l’irritation, des rougeurs et des brûlures. Il est recommandé de l’utiliser en très petites quantités et de laisser le temps à la peau de s’habituer, par exemple, en l’appliquant seulement tous les trois jours pour commencer. Il faut également éviter d’exposer la peau au soleil après avoir appliqué le traitement.

Pour éviter l’irritation, certains utilisateurs de TikTok suggèrent la «méthode du sandwich» qui consiste à appliquer de la crème hydratante sur le visage avant et après la crème de trétinoïne.

Il faut finalement savoir qu’en début de traitement, la trétinoïne peut même causer l’apparition d’une nouvelle vague de boutons d’acné, qui disparaissent généralement après quelques semaines.

Populaires au-delà des gens souffrant d’acné

La trétinoïne et le savon de soufre ne sont pas des inventions récentes, mais leur nouvelle popularité est due à l’influence des réseaux sociaux.

Des sujets comme l’acné, qui autrefois auraient été considérés comme tabou, y sont devenus populaires, faisant connaître des produits en dehors des personnes qui se les faisaient prescrire par leur médecin.

Les services de télémédecine permettent aussi à de plus en plus de clients de se faire prescrire de tels produits à distance sans voir de médecin, contribuant à mousser leur popularité et à intéresser les influenceurs de SkinTok.