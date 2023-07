The Witcher: Netflix lance une drôle de flèche à Liam Hemsworth qui remplacera Henry Cavill

Partager







Est-ce que la saison 3 de la série The Witcher a de la misère sur Netflix? Parce que la compagnie a lancé une campagne marketing assez étrange pour la promouvoir.

The Witcher, l'adaptation des romans d’Andrzej Sapkowsk qui ont aussi été adaptés en jeux vidéo, a fait couler beaucoup d’encre depuis ses débuts en 2020. L’acteur Henry Cavill y incarne le personnage de Geralt of Rivia depuis la saison 1, mais a annoncé qu’il allait quitter la série après la saison 3. Ni la production ni l’acteur n’ont expliqué pourquoi il a décidé d’accrocher son épée. Ce qu’on sait, toutefois, est que Cavill a été cité à plusieurs reprises confirmant qu’il était important pour lui de respecter le matériel source.

En octobre 2022, Netflix a annoncé que l’acteur Liam Hemsworth reprendrait le rôle de Geralt pour les prochaines saisons de la série Netflix. La Toile s’est embrasée, et la nouvelle s’est rapidement transformée en memes se moquant de la décision et disant que la saison 3 était la «vraie» saison finale de la série.

Netflix semble toutefois vouloir rappeler aux spectateurs que Cavill est encore là pour la nouvelle saison sortie à la fin juin. Le compte Twitter officiel de The Witcher a partagé des images pour promouvoir celle-ci, où l'on voit des projections:

Just in case you need a reminder. pic.twitter.com/bvV0hYjymU — The Witcher (@witchernetflix) July 3, 2023

«Oui. Il est toujours Geralt dans la saison 3. The Witcher.» Ouch!

Quel drôle de choix. En lisant la réaction du journaliste de Forbes, j’ai été soulagée d’avoir laissé tombé la série en plein milieu de la saison 2:

«Non seulement cela pue le désespoir, mais c'est une chose assez merdique à faire à Liam Hemsworth. Je me demande comment le nouveau Geralt se sent quand il voit [les projections]. Je me demande comment Netflix commercialisera la saison 4 ? “Il n'est plus Geralt, mais cet autre gars l'est !”», s’exclame le journaliste.

Je comprends l’humour derrière la campagne publicitaire. C’est un peu drôle d’embarquer dans un meme quand on sait que tout le monde en parle. Mais, Hemsworth est déjà dans une position un peu plate en remplaçant Cavill, qui avait été tellement aimé dans le rôle de Geralt. Netflix devrait peut-être complètement «scrapper» la saison 4 au lieu de lancer des flèches au gars qui va leur permettre de continuer une série populaire.

En ce qui concerne Henry Cavill, l’acteur est monté sur scène à l’événement Tudum en juin pour remercier les fans, avec beaucoup d’émotion, et dire au revoir à Geralt. Et au moment d’écrire ces lignes, la saison 3 est en deuxième position dans le palmarès des séries les plus populaires au Canada. Ça se passe pas si mal que ça!