Claudette Dion donne des rares nouvelles de l’état Céline

Lors d’un récent passage à l'émission Bonsoir bonsoir, Claudette Dion, la grande sœur de Céline nous a donné de rares détails sur l’état de santé de cette dernière.

«Écoute, je sais qu’elle travaille fort. On se croise tous les doigts et je suis contente que les gens s’inquiètent», a avoué la chanteuse avec émotion. «Mais, elle travaille fort et on est confiants qu’on va y arriver. Ça se peut pas une histoire comme ça.»

Elle a aussi avoué que cinq a toujours été le chiffre chanceux de sa petite sœur, et comme elle a eu 55 ans cette année, ça devrait lui porter chance.

Celine a été très absente de la sphère publique depuis un certain temps dû à une maladie très rare appelée le syndrôme de l’homme raide, dont elle soufre.

En espérant la revoir bientôt.

