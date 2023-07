Vous souvenez-vous des glissades d'eau à La Ronde?

Partager







Que diriez-vous d'aller vous rafraîchir aux glissades d'eau? Si on était dans les années 80, vous n'auriez qu'à prendre le métro jusqu'à La Ronde pour profiter l’Aqua Parc.

C’est en mai 1985 — même année d’inauguration que le majestueux manège Le Monstre — que l’Aqua Parc ouvre officiellement ses portes. À l’époque, il s’agissait du plus grand complexe du genre au monde.

PHOTO La Ronde Vintage | Facebook

L’Aqua Parc s'étendait sur quelque dix acres de terrains, soit un peu moins de 40 500 mètres carrés.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Le parc, dont la construction a coûté plus de 7 millions $, avait été érigé à l'endroit où on retrouve aujourd'hui le Vampire, le Titan, le Slingshot et le Vertigo. Le bâtiment pyramidal qui servait de vestiaire abrite d'ailleurs aujourd’hui un restaurant et des toilettes.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Une vingtaine de glissades

À son ouverture, l'Aqua Parc ne se distinguait pas seulement par le nombre de glissades disponibles, mais par leur diversité, comme en témoigne un dossier spécial de La Presse de 1985.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec

L’Aqua Parc comptait une vingtaine de glissoires en fibre de verre (qui étaient éclairées de soir) accessibles par cinq grandes tours. Pour se rendre au sommet, les visiteurs devaient monter pas moins de 1000 marches.

PHOTO La Ronde Vintage | Facebook

L’Aqua Parc était aussi le seul parc du genre à proposer des glissages à haute vitesse.

Et comme si ce n'était pas assez beau, puisque le parc était plus gros que les autres du genre, il n'y avait pratiquement pas d'attente pour accéder au glissade.

Un parc aimé de tous

Pour accéder à La Ronde et l’Aqua Parc, il fallait débourser 20$ par adulte et 13$ pour un enfant.

Même l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, s’y est amusé avec ses enfants, dont le premier ministre actuel, Justin Trudeau.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec, via les Fonds La Presse

L’Aqua Parc a fermé en 1994.

