Voici la maison la moins chère au Québec en juillet 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. En date du 5 juillet 2023, c’est une résidence du nord de la province qui semble être la plus abordable. On vous fait le tour du proprio.

• À lire aussi: Home Depot vend des mini maisons (à bâtir soi-même) pour moins de 60 000$

• À lire aussi: Voici 7 maisons à moins de 300 000$ que vous pourriez vous acheter dans le Grand Montréal

On vous prévient: la maison n'est pas à la porte. Il vous faudra rouler plus de 8 heures à partir de Montréal pour visiter la propriété située dans la petite communauté de Matagami dans le Nord-du-Québec.

PHOTO Ville de Matagami

Installée dans la ville minière de 1400 Matagamiens et Matagamiennes, la maison mobile qui date de 1969 pourrait être à vous pour la modique somme de 17 500$.

PHOTO Royal LePage

La résidence est «remplie de potentiel et vous pouvez la rénover selon vos goûts», indique l’annonce immobilière. Il faut préciser que l’intérieur a besoin d'un peu d’amour... et de travaux.

PHOTO Royal LePage

Si la maison peut paraître petite au premier regard, elle compte 10 pièces, dont quatre chambres à coucher. Vous aurez donc de la place en masse si la visite décide de rester à dormir. La maison se trouve sur un terrain de 8000 pieds carrés.

PHOTO Royal LePage

Et même si elle est loin de la grande ville, la maison se trouve à proximité de nombreux services, comme des écoles, des épiceries, des parcs et un aréna. Les futurs propriétaires pourront aussi profiter de la rivière Bell.

PHOTO Royal LePage

Une aubaine locale

Si vous trouvez que le prix est à mourir de rire, c’est parce qu’il s’agit d’une reprise de finance. La résidence est vendue sans garantie légale, «aux risques et périls de l’acheteur».

Selon le plus récent rôle d’évaluation foncière, le terrain et le bâtiment sont respectivement évalués à 4100$ et 25 600$, pour un total de 29 700$. C’est donc une baisse de prix de 41%.

Il s’agit d’ailleurs d’une aubaine pour le secteur où la valeur moyenne d’une maison mobile de la région de la Jamésie était évaluée à 87 810$ en 2022, selon les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

À voir aussi: