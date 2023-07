Xavier Dolan confirme sa retraite du cinéma

Partager







À 34 ans, Xavier Dolan veut passer à autre chose. Déçu par les résultats de ses plus récents projets artistiques, le réalisateur a confirmé son intention de mettre fin à sa carrière au cinéma dans un entretien avec le journal El Pais.

Ce n’est pas la première fois que Xavier Dolan remet en question son avenir dans le cinéma. Il évoquait déjà en novembre dernier dans les pages du Journal qu’il songeait sérieusement à une pause. L’idée semble avoir germée depuis.

«Je renonce au cinéma et à la réalisation», a-t-il lancé au média espagnol dans une entrevue publiée au cours des derniers jours.

L’énorme pression – humaine et financière – qui vient avec la réalisation des projets de Xavier Dolan est au centre de sa décision. D’autant plus que les résultats ne sont pas au rendez-vous.

«Je n’ai plus l’envie ni la force pour m’engager deux ans dans un projet et ne presque plus voir personne. J’y mets trop de passion pour en retirer autant de déception, dit-il. J’en finis par me demander si mon cinéma n’est pas mauvais mais je sais qu’il ne l’est pas.»

Sa dernière série, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, diffusée sur le Club illico, a beau avoir obtenu un succès critique, elle n’a récolté aucun prix et n’a été distribué que dans trois autres pays (France, Japon et Espagne).

«Je n'ai rien gagné avec la série. J'ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l’argent. C’est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé», laisse-t-il tombé.

Au cinéma, la déception est aussi vive pour Xavier Dolan. Après avoir rapidement connu le succès au Festival de Cannes avec ses films «Mommy» et «Juste la fin du monde», ses plus récents projets «Ma vie avec John F. Donovan» et «Matthias et Maxime» ont connu des résultats beaucoup plus mitigés.

Quelle est donc la suite pour Xavier Dolan?

«La solution la plus simple, c’est de réaliser des publicités et de me construire une maison à la campagne», évoque-t-il dans son entretien.