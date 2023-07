On a fait l'épicerie avec une pro du couponing qui nous donne ses trucs pour économiser

Partager







Pour économiser à l’épicerie, ça prend du temps et de l’organisation. Une adepte du couponing nous donne ses meilleurs trucs pour faire baisser votre facture.

• À lire aussi: Comment faire pour couper dans les dépenses? Des personnes partagent leurs trucs pour économiser

• À lire aussi: Remboursement du fédéral : une mesure qui paie pour «une épicerie» tout au plus

Arrivez à l’épicerie en étant préparé

Chaque semaine, Lauriane Charles consacre environ 30 minutes pour s’informer sur les rabais qu’offrent les différentes bannières. Elle utilise l’application Reebee qui lui permet de comparer les prix et déterminer dans quelle épicerie les produits dont elle a besoin sont au meilleur prix.

Puis, lorsque le temps est venu d’aller faire son épicerie, elle ne part jamais les mains vides. Elle traine toujours avec elle son mini-classeur garni de coupons. Les bons de réduction y sont classés par date d’expiration pour s’assurer de ne pas manquer des opportunités d’économiser.

Geneviève Abran Le livret de coupons de Lauriane Charles

Lauriane se sert aussi de l'application Checkout 51 pour obtenir des remises en argent à l’achat de certains items. En 4 ans, elle affirme avoir reçu plus de 2000$.

Profitez de la politique des prix imbattables

Lauriane fait toujours son épicerie chez Maxi, puisque la chaîne égalise les prix d’autres bannières compétitrices se trouvant dans un même secteur. Elle s’assure ainsi de toujours payer le prix le moins cher en ne faisant qu’un commerce.

Geneviève Abran

Comment profiter des prix imbattables? Facile: il suffit de vous présenter à la caisse avec la circulaire d’un autre supermarché dans lequel un même produit est affiché à moins cher. Maxi égalisera alors le prix du compétiteur. À noter qu’il n'est pas possible d'égaliser un prix d'un produit d’une marque maison, à l’exception des pommes de terre, du beurre et des œufs.

Tigre Géant égalise lui aussi les prix. IGA le fait également sous certaines conditions.

Gardez l’œil ouvert

Lorsque vous faites l’épicerie, gardez l’oeil ouvert, insiste Laurianne. La mère de famille récupère en effet beaucoup de coupons directement dans les rangées à l’épicerie.

Les coupons ne se trouvent pas toujours à côté des produits auxquels ils sont associés. Par exemple, lors de notre visite dans un Maxi de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons mis la main sur un coupon offrant 1$ de rabais sur un pot de mayonnaise Hellmann’s dans la section de la boulangerie.

Geneviève Abran

Lors de la même visite, le contenant de 1kg de beurre d’arachides Kraft était en rabais à 5,77$. Une offre permettait également d’obtenir 1000 points Optimum (l’équivalent de 1$) à l’achat du produit. Ce n’est pas tout: il y avait des coupons de 1$ juste à côté de l’étagère. Le contenant de beurre d’arachides nous revenait donc à 3,77$ plutôt 6,99$ à prix régulier.

Geneviève Abran

Méfiez-vous des rabais qui ne valent pas la peine

Si certains prix peuvent paraître avantageux, attention de ne pas vous faire avoir, soutient Lauriane Charles.

Par exemple, lors de notre visite au Maxi, les barquettes de champignons de 227g étaient affichées en rabais à 2 pour 5$ ou 2,99$ l'unité. Le même produit était toutefois offert à 1,44$ chez Metro. Laurianne a donc pu profiter de la politique des prix imbattables de Maxi et payer 1,44$ pour ses champignons.

Dans la circulaire, le paquet de 16 petits contenants de yogourt Iögo semblait en rabais à 5,29$. Une fois sur place, Lauriane a toutefois constaté avec déception que le yogourt était prix régulier.

Geneviève Abran

Portez attention aux étiquettes de prix

Lorsqu’un même produit est offert en divers formats, comparez le prix par 100g des aliments, suggère Lauriane. Cette information se trouve au bas des étiquettes affichant le prix des produits.

«Certains gros formats peuvent sembler plus avantageux, mais ce n’est pas toujours le cas», souligne-t-elle.

Geneviève Abran Lauriane Charles

Optez pour la marque maison quand c’est possible

Les marques maison offrent souvent des aliments identiques ou très similaires à moindre coût.

Par exemple, lors de notre passage chez Maxi, le contenant de moutarde Sans nom était à 1$, tandis que celui de la marque French’s était à 2,49$.

• À lire aussi: Moins cher d’acheter des plats prêts-à-manger du Costco que de cuisiner? On a fait le calcul

N'achetez pas pour rien

Lauriane le reconnaît: c’est parfois tentant d’acheter en plus grande quantité lorsqu’il y a un bon rabais. Mais pour véritablement faire des économies, il vaut mieux acheter en fonction de ses besoins réels.

Ne vous gênez pas pour demander un bon d’achat différé

Lorsqu’un produit en rabais est en rupture de stock, vous pouvez demander un bon d’achat différé à la caisse, rappelle la mère de famille.

Selon l’ Office de la protection du consommateur , un commerçant est tenu d’offrir un bon d’achat différé si un produit affiché en rabais dans la circulaire n’est plus disponible en magasin. Le commerçant peut aussi vous offrir un produit similaire de valeur égale ou supérieure au même prix.

Vérifiez votre facture en sortant

Avant de quitter l’épicerie, Lauriane parcourt toujours sa facture pour s’assurer qu'elle a payé le bon prix pour ses aliments.

• À lire aussi: Costco s'attaque aux clients qui partagent (ou empruntent) une carte de membre

Des erreurs peuvent arriver, et elle préfère les rectifier sur-le-champ lorsque c’est le cas en allant à la courtoisie.

Si un produit de moins de 10$ est scanné au mauvais prix à la caisse, ce produit doit être remis gratuitement au client, selon Éducaloi .

Pour un item de plus de 10$, le commerçant devra vous vendre le produit au prix annoncé, en plus de vous offrir un rabais de 10$, toujours selon Éducaloi. Et si l’erreur concerne plusieurs produits identiques, chacun des produits doit être vendu au prix annoncé, mais le rabais de 10$ ne s’applique qu'une seule fois.