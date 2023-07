Au lieu de les aider, les ruches urbaines ont nui aux abeilles sauvages à Montréal

Partager







L’arrivée de quelque 3000 ruches urbaines à Montréal, depuis les années 2010, visant à combattre le déclin des pollinisateurs aura plutôt eu des conséquences néfastes sur la diversité des espèces d’abeilles sauvages, constate une récente étude menée dans la métropole.

En près de 10 ans, le nombre d’espèces d’abeilles sauvages à Montréal est passé de 163 à 120 espèces, écrivent les chercheurs de l’Université Concordia dans l’étude publiée en février dernier dans la revue scientifique PeerJ.

Ces derniers établissent d’ailleurs un lien entre l’explosion en popularité des ruches urbaines et la vitalité des espèces d’abeilles sauvages.

«Nous avons constaté une relation négative entre l’apiculture urbaine, la disponibilité du pollen et la richesse en espèces d’abeilles sauvages, écrivent-ils. Nous avons également constaté que l’abondance des abeilles mellifères avait l’effet négatif le plus important sur la richesse en espèces d’abeilles sauvages de petite taille.»

Dans un premier inventaire réalisé en 2013, alors que les nombreuses ruches urbaines venaient tout juste d’affluer à Montréal, on ne comptait que quelques abeilles mellifères, soit celles qui produisent du miel, dans tout l’échantillon. Dans le recensement effectué en 2020 pour cette étude, elles représentaient près de 40% de toutes les espèces récoltées.

Une compétition féroce

Il faut savoir qu’une colonie saine dans un projet d’apiculture urbaine peut contenir jusqu’à 50 000 abeilles mellifères au milieu de l’été, estiment les scientifiques. Comme elles ont besoin de ressources pour se nourrir, une compétition se crée entre elles et les abeilles sauvages pour la quantité limitée de pollen et de nectar fournie par la flore urbaine.

Or, l’absence de registre sur l’emplacement et la densité des ruches urbaines rend plus difficile la recherche visant à comprendre les conséquences de cette compétition sur les espèces d’abeilles sauvages, soulignent-ils. Pour eux, la mise sur place d’un tel registre par les villes est «impératif» pour «faciliter les études sur le terrain et limiter la formation de colonies à haute densité».

Ils ajoutent également que ces projets à haute densité peuvent favoriser la transmission de parasites et de maladies qui affectent les abeilles sauvages et indigènes, mais aussi les autres abeilles mellifères.

Fleurir et réglementer

Heureusement, des solutions existent pour soutenir les populations d’abeilles sauvages et il ne s’agit pas d’éliminer les ruches urbaines déjà implantées.

Comme l’urbanisation est ce qui a mené au déclin des pollinisateurs en ville, l’une des solutions pour leur permettre de prospérer est de planter davantage de plantes offrant du pollen et du nectar, même si cela n’empêcherait pas la prolifération d’agents pathogènes, suggèrent les chercheurs.

«Pour soutenir nos abeilles indigènes et encourager une apiculture urbaine écologiquement responsable, l’introduction de colonies d’abeilles mellifères pourrait s’accompagner d’une plantation délibérée de fleurs connues pour fournir d’abondantes ressources pollinisatrices, en particulier celles que préfèrent les espèces d’abeilles les plus vulnérables ou les plus spécialisées», précisent-ils.

Ils soutiennent en outre qu’une règlementation de l’apiculture urbaine «est primordiale pour développer des opérations apicoles durables tout en protégeant la diversité des pollinisateurs sauvages dans les villes».

