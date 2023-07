Claudette Dion dément une rumeur à propos de Céline

Partager







Croisée à la soirée de lancement du vin rosé du chanteur Patrick Bruel vendredi dernier à Montréal, Claudette Dion a confirmé au Journal de Montréal que sa célèbre sœur ne sera pas au Québec cet été, contrairement à ce qui a été rapporté par certains sites à potins cette fin de semaine.

Elle souhaite d’ailleurs que les médias cessent de propager cette fausse nouvelle qui ne donne à la famille Dion que de faux espoirs de revoir sa Céline.

«Arrêtez de nous faire des accroires, on capote», lance Claudette Dion en parlant de la rumeur qui circule à propos du retour de Céline Dion au Québec. «C’est mort dans l’œuf, mais on l’aime assez pour être capables de comprendre et la laisser tranquille. C’est cela, le vrai amour.»

Travail et repos

Claudette Dion a révélé être en contact avec sa sœur. «Quand j’appelle et qu’elle est occupée, je parle à ma sœur Linda, qui vit avec elle et qui me dit qu’elle travaille fort en tabarouette. Elle écoute le plus possible les grands chercheurs de cette maladie rare», explique la directrice de la Fondation Maman Dion.

«Je pense honnêtement qu’elle a surtout besoin de repos, poursuit-elle. Elle passe tout le temps par-dessus tout, elle essaie toujours d’être la plus grande, la plus forte. À un moment donné, ton petit cœur et ton petit corps te parlent. C’est important.»

Claudette Dion, 74 ans, assure que sa sœur Céline travaille fort sur son rétablissement. La diva a révélé en décembre dernier être atteinte d’une maladie neurologique rare appelée le syndrome de Moersch-Woltman ou syndrome de la personne raide.

«On lui fait confiance. C’est dans elle, elle est disciplinée dans tout ce qu’elle fait dans sa vie», ajoute la porte-parole du centre de soins palliatifs de la Maison Adhémar-Dion et directrice de la Fondation Maman Dion.

Une erreur

Claudette Dion confie avoir dit à sa petite sœur que le ciel avait commis une erreur en lui imposant cette maladie qui a dû la forcer à annuler tous les spectacles prévus jusqu’en avril 2024 de sa tournée mondiale Courage.

«Céline m’a répondu: “Arrête, tu vas me faire brailler”. Et j’ai dit: “Je sais, je braille déjà”.»

«Je lui ai aussi dit: “Je sais que tu es orpheline, je sais que tu es veuve, je sais que tu es une mère monoparentale, mais avec tout ce que tu as donné, il y a un retour imminent qui va arriver”», poursuit la marraine de Céline.

Originaire de Charlemagne, Céline Dion a eu 55 ans le 30 mars dernier. Il semblerait que le cinq soit son chiffre chanceux; ce que n’a pas manqué de lui rappeler sa grande sœur.

«On ne trouve pas de médicaments, mais donner de l’espoir, je trouve que c’est important», estime-t-elle.

Claudette Dion est actuellement en tournée avec Richard Abel. Elle fera également partie du spectacle Noël une tradition en chanson. Elle y interprétera entre autres la pièce La neige de mon pays, composée par Maman Dion.



