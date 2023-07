Ils se sont «mariés» pour 10$ au festival La Noce à Chicoutimi

Partager







Vous voulez célébrer votre union, mais l’inflation vous rentre dedans? Au festival La Noce de Chicoutimi, chaque année, il est possible de se «marier» pour la modique somme de 10$. On est allé voir à quoi ça ressemble.

«Ça arrête pas les mariages à 10$, ça vaut ce que ça vaut», s’exclame le célébrant de La Noce depuis 3 ans, Patrick Guérard.

En effet, ces mariages cheapette n’ont rien de légal, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne comptent pas pour ceux qui décident d’exposer leur amour devant des dizaines de festivaliers, amis et inconnus.

La preuve, avant même le début du festival, toutes les plages horaires sont prises.

«C’est très nous. On n’est pas du genre à faire les choses officiellement, on est du genre à faire les choses sur un coup de tête, avec du fun, avec nos amis et avec un petit verre, alors ça cochait toutes les cases», raconte Marissa Dompierre, 32 ans, juste après avoir dit oui à son amoureux Benoît Taillon.

Sur scène, ils racontent au public qu’ils sortaient ensemble quand ils avaient 16 ans et sont retombés amoureux il y a quatre ans. C’est devant un match des Raptors qu’ils se sont embrassés des années après leur rupture.

Avec Patrick Guérard, on finit par connaître tous les secrets des couples (ou même des trouples) qui viennent officialiser leur amour. De cette façon, l’animateur fait rire les convives et nous avons la chance d’entendre des histoires d’amour de toutes sortes!

Par la suite, les mariés se font offrir une balade du musicien Gab Paquet et les chanceux auront le privilège de danser un slow sur son grand succès Papa, maman, bébé, amour que les festivaliers chantent en cœur.

«Je pense que c’est la chanson qui parle le plus aux gens, surtout qu’elle peut bien s’adapter en papa, papa, bébé, amour, maman, maman, bébé amour ou personne, personne, bébé, amour», indique Gab Paquet.

Des mariages pour tous et toutes

Amis, couples, situationship, tout le monde est le bienvenu pour se marier à La Noce! Patrick dit même avoir déjà marié un gars avec son chien. «Il niaisait, oui, mais en même temps, il l’aimait son chien, alors on l’a fait», raconte le célébrant en riant.

N’empêche que Gab Paquet et lui s’entendent sur une chose : ils en vivent des émotions fortes lors de ces unions.

Puis pour la modique somme de 10$, les gens sont motivés : costumes, robes, alliances, témoins et champagne sont au rendez-vous.

«On n’aurait pas pu [se marier] autrement», indique Annick Boucher, 39 ans, qui se mariait avec sa meilleure amie et «partner in crime» Julie Regnier.

Elles se sont rencontrées il y a 15 ans, ont parcouru le monde et continuent de se voir toutes les semaines. Ayant chacune une vie de leur côté, elles élèvent leurs enfants côte à côte. Une amitié qu’elles voulaient absolument célébrer comme il se doit.

Les origines du concept

À la base, La Noce, c’est une gang de gars originaires du Saguenay (Éric Harvey, Fred Poulin le musicien Philippe Brach au tout début), qui voulaient créer un rassemblement qui rejoindrait une clientèle plus jeune que celle des autres festivals de la région.

«Pour trouver le nom du festival, la réflexion qu’on s’est faite, c’est : c’est quoi le plus gros party que tu peux faire dans ta vie? La réponse, c’était un mariage», explique Fred Poulin.

Après avoir baptisé leur festival La Noce en 2017, ils n’avaient pas d’autre choix que d’offrir des «mariages» aux festivaliers, ajoute-t-il.

L’année suivante, Philippe Brach a même suivi son cours de célébrant durant l’hiver et a officialisé une vraie union.

Depuis, chaque année, il est aussi possible de célébrer des vrais mariages notariés à La Noce (avec quelques préparations au préalable).

Les faux mariages, eux, ne durent que 10 à 15 minutes, mais il peut s’en passer des choses en 10 minutes!

Sara Arsenault et Lisa Tronca étaient venues préparées. Habillées comme des princesses, elles se sont échangé leurs vœux d’amour avec des bagues de bonbons.

Ce n’est peut-être pas un vrai mariage, mais avec leurs amis dans l’assistance qui faisaient flotter des bulles et allumaient des feux de bengale, on y croyait presque.

«Même si ça coûte 10 piastres on veut qu’ils s’en rappellent toute leur vie», explique Gab Paquet.