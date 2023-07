On a passé une journée avec des scientifiques qui sauvent une espèce de poisson unique du Québec

Partager







La survie du chevalier cuivré, un poisson gros comme un chat qu’on retrouve dans les cours d’eau du sud du Québec, est menacée depuis près de 40 ans. Une équipe de scientifiques du gouvernement s’attèle à inverser la courbe.

On a visité en vidéo l’un des lieux névralgiques de cet effort de conservation, la passe migratoire Vianney-Legendre, à Saint-Ours, où le chevalier cuivré remonte le courant pour aller frayer (se reproduire) dans la rivière Richelieu.

C’est là que l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré s’acharne depuis plus de 20 ans à documenter la population de ce poisson, qu’on évalue à seulement quelques centaines.

En capturant des individus de l’espèce, les scientifiques affiliés au ministère de l’Environnement aident à l’effort de reproduction en prélevant la semence et les œufs du poisson.

Ils reproduisent ensuite l’animal artificiellement à la station piscicole de Baldwin-Coaticook, où les nouveau-nés pourront grandir un peu avant d’être relâchés dans la nature.

«Depuis les deux ou trois dernières années, on capture de plus en plus de nouveaux individus. C’est une bonne nouvelle, mais il nous reste à faire le bilan de ça», explique Nathalie Vachon, biologiste au ministère et grande spécialiste de la conservation du chevalier cuivré.

La reproduction artificielle donne un bon coup de pouce à l’espèce, selon Nathalie Vachon. Pour qu’il puisse survivre, voire prospérer, le chevalier cuivré doit surtout avoir un environnement assez grand et sain.

Or, comme ces sites de reproduction sont situées dans le Richelieu, le chevalier cuivré se trouve toujours à la merci des facteurs qui ont causé son déclin, dont la navigation de plaisance, l’amenuisement des hautes herbes près des berges où il se nourrit et l’écoulement de produits chimiques venant de terres agricoles.