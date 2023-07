Un magasin (illégal) de champignons magiques ouvrira ses portes à Montréal

Partager







L’entreprise Funguys ouvre un magasin de champignons magiques mardi à Montréal, malgré le fait que la production, la vente et la possession de cette drogue soient illégales au Canada.

La devanture du magasin de la rue Ontario, à Montréal, détonne. Les champignons roses, mauve et bleu fluorescent laissent deviner le caractère psychédélique des champignons qui y sont vendus. L’écriture, quant à elle, ne laisse aucun doute.

«Magasins de champignons magiques», peut-on lire dans le bas de la vitrine du nouveau magasin de Funguyz.

Le groupe compte déjà une douzaine de ces commerces en Ontario, dont 5 à Toronto. Or, la vente, la possession et la production de champignons magiques sont illégales et criminalisées au Canada. La substance fait partie de l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et une offense peut occasionner un emprisonnement maximal de trois ans (possession) ou de dix ans (trafic).

Les propriétaires de la bannière ont toutefois indiqué à plusieurs reprises que ces ouvertures illégales ont pour but de militer pour la légalisation de la psilocybine, le principal ingrédient psychoactif des champignons magiques.

Les clients de la boutique doivent signer une décharge et prouver qu’ils ont 19 ans afin de pouvoir se procurer les champignons vendus par Funguyz.

Un engouement croissant

Pour le directeur de l’organisme Cactus Montréal, Jean-François Mary, l’ouverture de la succursale de Funguyz à Montréal est le résultat de l’engouement pour les champignons magiques, qui ne cesse de croitre dans les dernières années.

«Le microdosage, qui est le fait de prendre une dose trop petite pour ressentir les effets psychédéliques, mais juste assez grosse pour avoir des effets énergisants, est de plus en plus populaire. D’autres gens en prennent en plus grande quantité à des fins récréatives. La demande est là pour toutes sortes de raisons», note-t-il.

Jean-François Mary note d’ailleurs qu’il est déjà facile de se procurer des champignons hallucinogènes de manière illégale.

Les policiers évaluent les différents scénarios

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mentionné à 24 heures qu'il allait évaluer les différents scénarios d’intervention possible, notamment en consultant des policiers ailleurs au pays «quant aux types de réponses qui ont été données à ce genre d'activité commerciale».

Cette vidéo pourrait vous intéresser: