[VIDÉO] Izzi Poopi dévoile ses meilleures adresses à Montréal

La créatrice de contenu Izzi Poopi s'est prêtée au questionnaire J’irai où tu iras et partage ses meilleures adresses à Montréal et aux alentours.

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

La Québécoise Isabelle Allain, mieux connue sous le pseudonyme d’Izzi Poopi, connaît un franc succès sur Tik Tok et Instagram où elle cumule près d’1.5M d’abonnés à travers le monde. On la suit pour rester à l’affût de ses trouvailles mode griffées plus originales les unes que les autres, mais surtout pour se revigorer grâce à son énergie contagieuse et de son sens de l’humour. Partageant sa vie entre New York et Montréal, elle a récemment mis la main sur un appartement dans la Petite-Italie et se plaît à découvrir son quartier.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses d'Izzi.

Izzi dévoile dans la vidéo ci-haut ses meilleures adresses pour une date réussie, ses coups de cœur de la Petite Italie, l'endroit où se trouve les meilleurs sandwichs à Montréal et plus encore.

• À lire aussi: San Gennaro: des beignets italiens aux pistaches à faire rêver

