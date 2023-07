Voici la nouvelle carte du réseau de transport en commun du Grand Montréal

Voici le portrait de la mobilité collective à Montréal! 😍



L'ARTM dévoile son tout premier plan des réseaux intégrant le métro, le train de banlieue, le REM et le SRB-Pie IX.



Aujourd'hui, notre métropole est plus mobile, verte et accessible que jamais grâce au développement de… pic.twitter.com/2OhLaf9Oed