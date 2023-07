Les mémoires de Britney Spears paraîtront en octobre prochain

Partager







Britney Spears pourra finalement raconter son histoire, dans ses propres mots, sans être censurée.

Plus besoin de passer par une publication douteuse sur les réseaux sociaux, elle publiera un livre sur sa vie en octobre prochain.

La chanteuse de Oops!... I Did It Again a publié un aperçu de la couverture de ses mémoires sur Instagram, intitulé The Women In Me.

La couverture présente une photo en noir et blanc de Britney, seins nus croisant les bras pour couvrir sa poitrine.

Les mémoires de Britney Spears devraient sortir le 24 octobre et le livre est déjà en précommande.

