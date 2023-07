Méchant gros rabais sur le SSD Samsung 980 PRO parfait pour la PS5

Partager







Votre PlayStation 5 manque d’espace de stockage? Vous pouvez régler ça avec l’ajout d’un SSD à votre console.

Ça tombe bien, car le SSD Samsung 980 PRO profite de rabais dans le cadre de Prime Day.

Vous avez le choix entre 1 To ou 2 To, et d’acheter le SSD avec ou sans dissipateur thermique. Mais, en toute franchise, à ce prix-là, allez-y avec le dissipateur thermique. Les rabais varient entre 41% et 48% et sont en vigueur pour un temps limité, alors faites vite!