Rikkie Kollé devient la première femme trans à remporter le titre de Miss Pays-Bas

Partager







La mannequin et actrice Rikkie Kollé a été sacrée Miss Pays-Bas. Sa victoire a attiré l’ire de groupes féministes transexclusifs, bien que les femmes trans aient le droit de participer au concours depuis 2012. Kollé, 22 ans, espère pouvoir servir d’inspiration et de modèle autant aux jeunes femmes qu’aux personnes queers.

Première femme trans à gagner le concours de Miss Pays-Bas, Rikkie Kollé sera la deuxième femme trans à participer à la compétition de Miss Univers qui aura lieu plus tard cet été à El Salvador.

L’Espagnole Ángela Ponce y avait participé en 2018, mais ne s’était pas rendue en finale.

«JE L’AI FAIT !!!!!», a-t-elle écrit dans une publication Instagram après son couronnement.

«J’ai rendu ma communauté fière et j’ai prouvé que c’était possible», ajoute-t-elle avec un emoji représentant le drapeau trans.

Plus de 100 femmes ont participé au concours de Miss Pays-Bas. La mannequin et actrice d’origine néerlandaise et moluquoise a été choisie comme gagnante parmi 10 finalistes le 9 juillet dernier.

«Oui, je suis trans et je veux partager mon histoire, mais je suis aussi Rikkie, et c’est ce qui compte pour moi. Je l’ai fait de mes propres forces et apprécié chaque moment», dit-elle sur Instagram.

Une bonne nouvelle pour l’inclusion des personnes trans

«Peu importe où vous êtes dans le monde, je veux être là pour vous et être l’exemple qui me manquait quand j’étais enfant», a également écrit Kollé sur Instagram. La nouvelle Miss affirme vouloir utiliser sa plateforme pour inspirer et faire la promotion de plus d’inclusion dans le monde des concours de beauté.

• À lire aussi: À 19 ans, elle a aidé plus de 600 personnes trans à changer leur nom et leur mention de sexe

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant la finale, la future Miss Pays-Bas a écrit : «N’oubliez jamais que nous pouvons y arriver ensemble, vous n’êtes pas seuls sur cette planète. N’arrêtez jamais d’espérer la version la plus achevée et confiante de vous-même. Ne laissez jamais quelqu’un vous dire ce qui est mieux pour vous, car la seule chose qui compte est devenir la meilleure version de vous-même.»

Alors que les droits des personnes trans font l’objet de débats, aux États-Unis et au Royaume-Uni particulièrement, la victoire de Rikkie Kollé a déclenché bon nombre de réactions négatives de la part de groupes et de commentateurs.

L’organisation féministe transexclusive «Independent Women’s Voice» a décrit la nouvelle comme une «gifle au visage de toutes les femmes de la compétition».

Des commentateurs conservateurs ont également pris d’assaut les réseaux sociaux pour exiger que les femmes trans soient exclues de ce type de concours.

Pourtant Miss Universe accepte la candidature de femmes trans depuis 2012. L’organisation a d’ailleurs été rachetée par Anne Jakkapong Jakrajutatip, une femme d’affaires trans, pour 20 millions en 2022.

À voir aussi: