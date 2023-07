24 nominations pour la série The Last of Us aux Emmy Awards

Partager







La série HBO The Last of Us, basée sur le jeu vidéo de Naughty Dog de 2013, a obtenu 24 nominations Primetime Emmy Awards mercredi matin.

Meilleure série dramatique, meilleure actrice dans une série télévisée dramatique (Bella Ramsey) et meilleur acteur dans une série télévisée dramatique (Pedro Pascal) sont les catégories principales dans lesquelles la série est nommée.

Les efforts des équipes derrière les caméras ont aussi été soulignés avec 21 autres nominations: design de production, design sonore, maquillage avec et sans prothèses, musique et bien plus encore.

Craig Mazin, le co-créateur de l’adaptation télé, a aussi été nommé pour meilleur scénario pour une série télévisée dramatique pour l’épisode Long, Long Time. L’épisode a vraisemblablement impressionné l’Académie, car celui-ci compte 7 nominations, dont deux pour Murray Bartlett et Nick Offerman qui s’affronteront dans la catégorie du meilleur acteur invité dans une série télévisée dramatique. Mais, ce n'est pas tout: dans la même catégorie, on retrouvent Lamar Johnson et Keivonn Montreal Woodard dans les rôles de Henry et Sam...qui sont aussi dans la série The Last of Us!

The Last of Us n’est pas la série la plus nommée aux Emmys cette année, toutefois. L’honneur revient à Succession, une autre série HBO, avec 27 nominations. En troisième position, on retrouve The White Lotus avec 23 nominations.

Prévue le 18 septembre, la 75e cérémonie des Emmy Awards pourrait être reportée en cas de grève des acteurs à Hollywood, qui a de grandes chances de démarrer dès mercredi.

Une grève des comédiens serait synonyme de boycottage de la cérémonie des Emmy Awards par les vedettes d’Hollywood. Face à cette perspective, la production envisage déjà de reporter l’événement au mois de novembre, voire à l’année prochaine, selon la presse américaine.

Lisez notre critique de la série The Last of Us ici! Pour toutes les nominations Emmy Awards, c'est par ici.