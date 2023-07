Des pirates chinois infiltrent des boîtes courriels du gouvernement américain

Partager







Le gouvernement américain a été la cible d'une cyberattaque d'origine chinoise qui a notamment visé le département d'État, a-t-on indiqué mercredi de sources officielles.

Le piratage a visé tout particulièrement des comptes de courriers électroniques d'un certain nombre d'agences fédérales, a indiqué le géant de l'informatique Microsoft, en évoquant un acteur «basé en Chine que Microsoft appelle Storm-0558».

Storm-0558 a infiltré des boîtes courriels d'environ 25 organisations dont plusieurs agences fédérales, a précisé Microsoft dans une note de blog postée tard mardi soir.

Microsoft n'a pas identifié les cibles visées, mais un porte-parole du département d'État a indiqué mercredi que le ministère chargé de formuler la diplomatie américaine avait été visé.

«Le département d'État a détecté une activité anormale et a pris des mesures immédiates pour sécuriser nos systèmes d'informatiques et continuera à surveiller la situation de près», a-t-il dit sans plus de précisions.

«En matière de cybersécurité, nous ne dévoilons pas quelle a été notre réponse, et l'incident fait l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté.

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a fait part sur la chaîne de télévision ABC d'une activité de piratage qui a été «détectée assez rapidement».

Fin mai, les Etats-Unis, des alliés occidentaux et Microsoft avaient déjà dénoncé un «cyber-acteur» parrainé par la Chine ayant infiltré les réseaux d'infrastructures critiques des États-Unis. Pékin avait alors démenti toute implication.