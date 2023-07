Farouche: Des mini-chalets A-Frame et une buvette à découvrir tout près de Mont-Tremblant

Partager







À la recherche d'un hébergement original pour une future escapade dans les Laurentides? Ne cherchez plus!

• À lire aussi: Une nouvelle buvette en nature s'installe à Mont Tremblant et propose des pique-niques

Ouvert à l’année, le site d’hébergements Farouche propose de petits abris en bordure de la sinueuse rivière du Diable, dans un milieu qui nous ramène au moment présent.

Comme son nom laisse le sous-entendre, l’entreprise Farouche permet de s’exiler dans une nature sauvage. Au cœur de cette forêt Laurentienne, au bord de la rivière du Diable qui traverse le parc national du Mont-Tremblant, se trouvent 7 refuges qui donnent l’impression de dormir dans un pignon à même le sol.

Chaque nuitée donne également droit à 45 minutes d’accès exclusif au bain nordique. En dehors des plages horaires préalablement réservées par les autres visiteurs, le bain demeure accessible pour tous.

Ces « tentes », à proximité les unes des autres, ont été imaginées pour procurer un accueil chaleureux en toute simplicité. Les refuges sont uniquement meublés d’un lit king, d’un minifrigo, d’une banquette et d’un foyer. La salle de bain privée se trouve à quelques pas des hébergements.

Sur le site, deux espaces dédiés à la « vanlife » sont également aménagés. Le véhicule récréatif doit par contre être entièrement autonome comme il n’y a pas de services disponibles.

L’endroit donne accès à une plage privée au bord de la rivière. Pour ceux qui aimeraient partir à l’aventure, il est possible de louer des planches à pagaies sur place. Porté par le courant, on peut y rester des heures à s’abandonner aux virages tout en contemplant la nature et ses surprises.

Finalement, Farouche invite ses visiteurs à passer par le café-boutique et, surtout, par la buvette où l’on peut y déguster des produits de la ferme Farouche et de petits producteurs locaux en accompagnement de l’apéro.

Pour ceux qui auraient peur d’avoir une fringale avant de partir en activité, des paniers bios garnis selon la saison sont disponibles à emporter. Il est également possible de louer tout le nécessaire pour se cuisiner un bon plat sur le feu.

En communion avec leur environnement, les refuges Farouche permettent de profiter pleinement du charme de chaque saison. Que vous préfériez partir à l’aventure sur la rivière, prendre un bain sous les couleurs des feuilles d’automne ou déguster un apéro d’après-ski, ces abris triangulaires sont des endroits où il fait bon de se ressourcer en nature et d’admirer le décor changeant du parc du Mont-Tremblant.

FAROUCHE EN BREF :

À Lac-Supérieur, dans les Laurentides

Prix de l'hébergement pour une nuit : à partir de 199$

Prix de l'espace Vanlife pour une nuit : à partir de 39$

Infos et réservations : farouche.ca

Ne manquez pas ces vidéos:

s