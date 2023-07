Le plus gros bateau de croisière au monde sera bientôt lancé et c’est une mauvaise nouvelle pour le climat

Partager







Avec 20 ponts, 2805 chambres, 7 piscines et 6 glissades d’eau parmi ses nombreux aménagements, le Icon of the Seas remporte le titre du plus gros bateau de croisière au monde. Mais qu’un aussi gros navire vogue sur la mer des Caraïbes est un désastre environnemental annoncé.

• À lire aussi: Est-ce que respirer du smog revient vraiment à fumer des cigarettes?

• À lire aussi: Est-ce qu’on est en train de vivre l’été le plus frais du reste de notre vie?

Le bateau, qui pèse 250 800 mégatonnes, mesure 365 mètres et qui peut transporter près de 10 000 passagers et employés, vient de compléter ses premiers tests en mer au large de la Finlande, où il a été construit. Mais dès janvier 2024, c’est l’équivalent de 5 Titanic qui voguera officiellement sur les eaux du Caraïbes, avec toutes les conséquences environnementales que ça entraîne.

Image Royal Caribbean Group Selon l'entreprise, le Icon of the Seas aura à son bord le plus grand parc de glissades d'eau en mer.

Se disant soucieuse du climat, l’entreprise qui opère le Icon of the Seas, le Royal Caribbean Group, se targue d’avoir construit son navire «le plus respectueux de l’environnement à ce jour».

Carburer au gaz naturel liquéfié

La compagnie souligne d’une part que le mastodonte carbure au gaz naturel liquéfié (GNL) plutôt qu’au fioul lourd, un carburant fabriqué à partir de résidus du raffinage du pétrole, habituellement utilisé dans l’industrie du transport maritime. Le bateau serait également en mesure de transformer ses déchets en énergie utilisée à bord.

Or, malgré le fait que les émissions de polluants de l’air et de dioxyde de carbone (CO 2 ) du GNL par rapport au fioul lourd sont moins élevées, cette option n’est pas nécessairement meilleure pour le climat, prévient l’organisme européen Transport & Environment.

Il faut savoir que le GNL est essentiellement constitué de méthane, un gaz à effet de serre 30 plus puissant que le CO 2 à long terme. L’organisme souligne que l’utilisation du GNL va «à l’encontre de l’engagement mondial sur le méthane, qui vise à en réduire les émissions de 30% d’ici 2030».

Image Royal Caribbean Group Rendu graphique d'une salle à manger de trois étages sur le Icon of the Seas

Et à long terme, l’utilisation du GNL pour le transport maritime pourrait aggraver l’impact de cette industrie sur les changements climatiques, selon une étude de l’International Council on Clean Transportation, un organisme indépendant de recherche.

Lorsqu’il est accosté, le Icon of the Seas pourrait également se brancher dans un système d’alimentation en électricité. Mais seuls quelques ports dans le monde possèdent cette technologie. Dans les endroits où on ne la retrouve pas, les moteurs devront continuer à rouler.

L’écosystème et les animaux marins affectés

Le Royal Caribbean Group, qui dit viser la carboneutralité pour 2050, a émis plus de 4,9 millions de tonnes métriques d’équivalent de CO 2 en 2022. C’est près du quart de toutes les émissions (21 millions de tonnes) de l’industrie des croisières au complet chaque année. Un seul navire, qui consomme environ 250 tonnes de carburant en une journée, émet autant que 12 000 voitures.

Même si elle représente une petite partie de tout le transport marin, l’industrie des croisières compte pour une part disproportionnée des émissions puisqu’il faut alimenter en énergie pas seulement les moteurs, mais aussi tout le complexe hôtelier qui se trouve sur le bateau.

Image Royal Caribbean Group Rendu graphique de l'un des huit «quartiers» à bord du Icon of the Seas

Tout ça, c’est sans compter les impacts que ces villages flottants ont sur la qualité de l’air, sur les eaux dans lesquelles ils rejettent leurs eaux usées (provenant des toilettes, des machines à laver, des lave-vaisselle, etc.) et sur les animaux marins qu’ils croisent sur leur route.

Étant peu réglementés, les bateaux peuvent déverser leurs eaux usées dans les océans, ce qui peut causer la prolifération des algues toxiques et, ultimement, de zones mortes.

Ces déversements affectent également les animaux marins, qui subissent également des blessures, voire qui sont tués, lors de collisions avec ces navires.

À voir aussi: