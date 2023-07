Vaccin contre la COVID-19 : une dose recommandée à l'automne

Partager







Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a «fortement» recommandé aux Canadiens d’aller chercher une nouvelle dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 à l’automne pour ceux qui n’ont pas été infectés ou vaccinés depuis six mois.

Les vaccins offerts à l’automne «seront des formulations mises à jour» permettant de mieux combattre les derniers variants du virus de la COVID-19.

Le panel d’experts a insisté sur le fait qu’il s’agit d’une «forte recommandation» qui vise particulièrement les 65 ans et plus, les résidents d’établissements de soins de longue durée, les personnes immunosupprimées, les autochtones, les «personnes enceintes», les «membres des communautés [racisées] et d’autres communautés méritant l’équité» ainsi que ceux et celles qui fournissent des services essentiels.

Le CCNI a souligné qu’une dose supplémentaire à l’automne est «particulièrement importante pour les personnes qui n’ont jamais été infectées auparavant et qui sont protégées uniquement par la vaccination».

Les personnes ayant déjà été infectées par la COVID-19 et qui ont déjà été vaccinées restent mieux protégées, or, la recommandation s’applique tout de même pour l’ensemble de la population adulte qui souhaite une meilleure protection.

Le panel a soumis une autre recommandation «discrétionnaire» visant la vaccination aux enfants âgées de six mois à cinq ans toujours pas vaccinés. Ceux-ci devraient recevoir une série primaire (deux doses) à ARN messager, selon le CCNI.

