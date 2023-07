Vapotage : les Québécois en faveur de l'interdiction des saveurs, selon un sondage

Partager







La fin des saveurs de fruits et de menthe dans les cigarettes électroniques est approuvée par une majorité de Québécois, quelques semaines après le dépôt d’un projet de règlement du gouvernement, selon un sondage.

Un coup de sonde de Léger révèle que 67% des répondants appuient cette motion déposée en avril dernier. Elle vise à freiner la pratique du vapotage chez les jeunes Québécois et Québécoises.

«Ces résultats devraient motiver le gouvernement du Québec à procéder rapidement avec la publication finale de ce règlement», croit Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, qui a commandé ce sondage.

En effet, la réglementation québécoise n’est pas encore adoptée et avec la relâche parlementaire, Mme Doucas craint que cette mesure ne soit pas en vigueur pour la rentrée scolaire.

«L’adoption finale du projet de règlement devrait être prioritaire si le gouvernement cherche réellement à protéger les jeunes contre les méfaits de la dépendance à la nicotine et des autres substances toxiques dans le vapotage», a-t-elle indiqué.

Selon la coalition, il y aurait plus de 100 000 Québécois de 12 à 24 ans qui vapotent aujourd’hui sans avoir été fumeurs au préalable.

Le taux de vapotage chez cette catégorie d’âge serait aussi 3,6 fois plus élevé que chez les 25 ans et plus.

Le sondage a été réalisé auprès de 1001 adultes québécois entre le 30 juin et le 4 juillet 2023.

