13 photos qui prouvent que Julie Le Breton est l'une des plus belles femmes du Québec

Dans le palmarès des plus belles femmes au Québec, Julie Le Breton se classe définitivement dans le haut de la liste.

Considérée comme l’une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération, on peut dire que Le Breton a joué dans à peu près toutes les productions cinématographiques et télévisuelles québécoises.

On l’a vue dans des films à succès comme Cadavres , Starbuck, Maurice Richard et De père en flic.

Starbuck (2011)

En plus de la voir briller au petit écran dans des séries comme Minuit le soir, Les beaux malaises, Victor Lessard et Les pays d’en haut.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Actrice et comédienne hors pair, elle a réussi à nous faire rire, pleurer et même quelques fois saliver.

À 47 ans, elle est aussi considérée comme l’une des plus belles femmes de la province.

Voici donc 13 photos qui prouvent que Julie Lebreton est l’une des plus belles femmes au Québec.

Jocelyn Malette

