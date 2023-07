Aucune femme humoriste dans un gala ComediHa!

Partager







Vous ne verrez aucune femme monter sur la scène du gala ComediHa! le 13 août prochain, à Québec. Un collectif de femmes humoristes a dénoncé la situation via la page Instagram @pasdefillesurlepacing, qui affiche aux yeux de tous le manque de femmes dans les spectacles d’humour.

«ComediHa! qui est le deuxième plus gros festival [d’humour] au Québec, qui est le seul vraiment à faire des galas cette année [...], sans gêne, ils font un line-up avec 12 hommes et 0 femme», déplore Emna Achour, une des humoristes derrière la page Instagram @pasdefillesurlepacing en entrevue.

Après avoir vu la publication de la programmation de la soirée du 13 août sur le compte Instagram de ComediHa!, les filles ont décidé de faire cette publication:

D’autres soirées des Galas ComediHa!, qui seront présentées du 8 au 13 août à Québec, comportent des humoristes femmes... Mais elles sont environ trois fois moins que leurs homologues masculins sur la programmation complète.

Une situation qu’Emna Achour trouve inacceptable en 2023.

«On accumule ces captures d’écran de pacing sans femme depuis longtemps et on a commencé cette page parce qu’on se faisait dire qu’on exagérait, indique-t-elle. On se fait dire que c’est surtout des shows en région où c’est difficile de trouver des femmes humoristes.»

Selon elle, ComediHa! prouve qu’elles ont raison de s’insurger quand un aussi gros joueur participe à cette discrimination.

Emna Achour n’est pas toute seule derrière @pasdefillesurlepacing. Après un stunt qui a fait jaser pour promouvoir la page au dernier Gala Les Olivier, elle est devenue la tête du mouvement.

Les autres femmes humoristes qui travaillent avec elles ont décidé de rester dans l’anonymat à cause de la violence des commentaires qu’elles reçoivent sur internet.

Coralie LaPerrière, qui fait partie du collectif, décide de sortir de l’ombre pour faire part de sa colère. «C’est parce que je n’ai plus rien à perdre. Ils n’engagent pas de femmes. Qu'ils ne m’aiment pas ces gens-là, ça ne me dérange plus», déclare-t-elle.

«C’est quand que les femmes en humour vont enfin atteindre le mainstream, si le mainstream n’essaie même pas de changer les choses?», ajoute-t-elle en mettant la faute sur les grands producteurs qui «décident de ne pas nous donner de voix».

Pas étonnée, mais déçue

L’humoriste et coanimatrice du Womansplaining Show, Noémie Leduc-Roy, se dit déçue de voir qu’il existe encore des spectacles de la sorte sans femme sur scène en 2023, mais elle ne se dit pas étonnée.

«Le fait que ce soit encore possible, ça nous prouve que la lutte n’est pas encore terminée. On ne se cachera pas que le milieu de l’humour au Québec est encore un boy's club», dit-elle.

C’est pourquoi, il y a trois ans, avec son acolyte Anne-Sarah Charbonneau, elles ont lancé le Womansplaining Show, un spectacle d’humour féministe où elles invitent des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et de genre à venir parler de ce qu’iels veulent sur scène.

«Ça tend à changer. Il n’y a pas que notre spectacle qui est une initiative en marge. Il y a aussi le LGBTrash, Le Show QUEER, il y a plein d’initiatives», indique-t-elle.

Depuis le début du projet, Noémie Leduc-Roy remarque un réel engouement pour ces spectacles d’humour différents. «Ça nous prouve que les gens en ont besoin, les gens ont besoin de diversité.»

Au moment d'écrire ces lignes, l'organisation de ComediHa! n'avait toujours pas donné de retour à notre demande d'entrevue.