En France, la plus grande fleur au monde (qui sent le corps mort) a finalement éclos

L’Amorphophallus titanum, vous connaissez? Le Jardin botanique de Nancy, en France, a vécu un évènement rare et exceptionnel cette semaine, avec l’éclosion de la gigantesque fleur de cette plante, affectueusement surnommée «le Pénis du Titan», et dont la floraison ne dure que quelques heures.

Le 11 juillet dernier, cette fleur asiatique a finalement fleuri. Elle mesure en tout et partout près de deux mètres et pèse 73 livres. Ce n’est rien, mais certains spécimens sont encore plus impressionnants, atteignant les trois mètres et pesant plus de 200 livres.

Notre Arum titan a fleuri hier dans l'après-midi.

Les serres tropicales sont ouvertes jusque ce soir à 21h, et seront ouvertes de 8h à 21h demain en continu.



Vous pouvez suivre son évolution sur notre site : https://t.co/FuiurZyq7E #arumtitan #amorphophallustitanum pic.twitter.com/ptB6V5J6qA — Jardin botanique Nancy (@JardinBotaNancy) July 12, 2023

«Ici, ça fait 30 ans que l’on cultive cette espèce et jamais cela n’est encore arrivé», a souligné Frédéric Pautz, le directeur du Jardin botanique, à l’Est Républicain, précisant que la floraison ne dure que 72 heures maximum.

Pour l’occasion, l’établissement est resté ouvert jusqu’à minuit, mardi, question que les amateurs de floriculture puissent profiter de cet évènement rarissime.

AFP

Outre pour son surnom cocasse et sa grandeur, cette fleur est également reconnue pour l’odeur qu’elle dégage, qui est tout aussi impressionnante.

Pour attirer un maximum de pollinisateurs durant sa courte vie, l’Amorphophallus titanum dégage des odeurs très fortes, similaires à de la viande pourrie. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a également le surnom de «Fleur de cadavre».

Six années de travail

L’équipe du jardin botanique de Nancy aura mis près de six ans à faire fleurir le Pénis du Titan, car cette plante est difficile à entretenir.

PHOTO Jardin botanique Jean-Marie-Pelt Deux jours après le début de sa floraison, le «Pénis du Titan» a déjà perdu de sa prestance.

«Elle a un bulbe très sensible. Si on l’arrose trop, elle pourrit. Si on ne met pas assez d’engrais, elle ne pousse pas», explique le directeur du Jardin botanique Frédéric Pautz, qui précise que la serre était constamment à 27 degrés Celsius, question de mettre toutes les chances de leur côté et offrir une floraison optimale.

Si la plante a une longue durée de vie d’environ 40 ans, elle ne fleurit qu’occasionnellement, rendant cet évènement difficile à prévoir.

Menacée d’extinction

Originaire de l’Île de Sumatra en Indonésie, le phallus floral se trouve à être une espèce en voie de disparition. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), la plante est menacée par l’exploitation forestière et la création de plantations de palmiers à huile.

L’Amorphophallus titanum serait également menacé par son apparence. En raison des marques sur les tiges des feuilles qui ressemblent à un serpent, elle est souvent prise pour un prédateur contre l’humain, motivant les cultivateurs à la détruire si elle se retrouve sur leur terre.

Avec le déclin de la population sauvage, plus de 90 jardins botaniques dans 18 pays cultivent cette plante afin de soutenir sa conservation. À ce jour, il y aurait eu au moins 100 floraisons réussies en captivité, dont à une occasion en 2013 au Jardin botanique de Montréal.

− Avec les informations de l'Est Républicain

