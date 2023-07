Est-ce que faire son épicerie au Walmart est moins cher qu'au Maxi? On a fait le calcul

Partager







BILLET – Quand j’ai fait une expérience pour voir si ça valait la peine de faire son épicerie au Dollarama, j’avais pris le Maxi comme référence d’épicerie bon marché pour faire ma comparaison. J’ai ensuite reçu de certains lecteurs le commentaire suivant: «c’est avec le Walmart que tu aurais dû comparer, c’est là que c’est le moins cher!» Est-ce vrai? Pour le savoir, j’ai fait une nouvelle expérience...

Si vous ne le saviez pas, on retrouve dans les Supercentres Walmart des épiceries très complètes, dont la sélection rivalise avec les grandes chaînes qui s’y dédient. On peut y acheter des fruits et légumes frais, de la viande, du pain, des produits congelés et, bien sûr, des denrées non périssables.

La section des fruits et légumes est située à l'entrée, comme dans la plupart des grandes chaînes d'épicerie.

Pour savoir si les prix du Walmart étaient réellement avantageux, j’ai décidé de dresser une liste d’épicerie «de base» d’une cinquantaine d’items qu’une famille (ou un couple ou une personne seule disposant d’un congélateur) pourrait aller faire sur une base régulière, et j’ai comparé les prix avec Maxi, qui est, pour plusieurs, la référence en termes d’épicerie à petit prix. Avant d’entrer dans les résultats, voici quelques paramètres que j'ai utilisés:

S’il y avait des spéciaux, j’en tenais compte, puisqu’on peut penser que quelqu’un qui cherche à faire une épicerie économique choisira la marque en spécial. Je n’ai toutefois pas tenu compte des coupons ou des rabais qui nécessitaient des démarches de la part du consommateur – seulement ce qui se faisait aisément en faisant l’épicerie.

J’ai sélectionné les produits vendus en grande quantité lorsque nécessaire pour bénéficier des rabais, en m’assurant quand même qu’aucune quantité n’était absurde ou trop difficile à utiliser.

Quand les formats n’étaient pas exactement les mêmes, j’ai fait un prorata en utilisant un format similaire pour que la comparaison tienne.

L’épicerie a été faite durant la première semaine du mois de juillet 2023. Le Supercentre Walmart sélectionné est celui qui se trouve aux abords de l’autoroute Décarie, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges à Montréal. Pour la comparaison avec Maxi, j’ai utilisé la circulaire en ligne pour la même période.

J’ai aussi documenté l’expérience de magasinage au Walmart, puisque j’ai constaté, en en parlant autour de moi, que plusieurs personnes croyaient que la sélection était très limitée au Walmart (ce qui est peut-être vrai si on va dans un magasin plus petit), ou que l’expérience de magasinage était déplaisante. Vous pourrez en juger pour vous-mêmes.

CATÉGORIE 1 – Fruits et légumes

Mes impressions de magasinage: on trouve pas mal de tout dans la section fruits et légumes frais du Walmart, incluant quelques produits locaux, comme dans d’autres épiceries grande surface. J’étais initialement contente de voir des étiquettes bleues et bien visibles pour identifier les produits québécois... mais à au moins deux reprises, j’ai constaté qu’il s’agissait d’une information trompeuse (des choux-fleurs des États-Unis et des sacs de pommes du Chili étaient indiqués comme provenant du Québec). Attention, donc, il faut toujours vérifier directement sur le produit!

Ces pommes «du Québec» viennent en fait du Chili.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Walmart, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 livre de tomates : 1,97$ (1,99$)

1 gros concombre anglais : 0,64$ (1,79$)

1 laitue frisée verte : 2,47$ (0,99$)

3 livres de carottes : 3,47$ (2,99$)

1 livre de poivrons verts : 3,47$ (3,49$)

3 livres d’oignons : 2,47$ (1,99$)

1 litre de fraises : 1,97$ (4,99$)

1 chopine de bleuets : 2,97$ (3,99$)

3 livres de pommes : 5,97$ (3,38$)

1 livre de bananes : 0,68$ (0,69$)

3 livres d’oranges 5,97$ (4,99$)

Total : 32,05$ (31,28$)

Après compilation, le Maxi est légèrement moins cher que le Walmart (-0,77$) pour notre sélection de fruits et légumes.

CATÉGORIE 2 – La boulangerie

Mes impressions de magasinage: c’est à partir de cette section que j’ai réalisé que je trouvais les différents rabais difficiles à déchiffrer. Plusieurs produits étaient en rabais seulement dans le cas d’achats multiples, certains portaient la mention «chute de prix» sans que l’ancien prix soit précisé, d’autres portaient la mention de l’ancien prix sans qu’il soit explicitement mentionné qu’il s’agissait d’un rabais... et parfois, il n’y avait même pas d’étiquette de prix – j’ai rayé le pain pita de ma liste pour cette raison, car il n’y avait pas de scanner à prix en vue. On s’habitue sûrement quand on magasine là souvent, mais pour une première fois, c’est un peu mélangeant.

Pour ce qui est de la sélection de produits, les pains ressemblaient à ce qu’on trouve dans les autres épiceries grande surface. Il y avait moins de choix qu’à d’autres endroits concernant les viennoiseries et la pâtisserie – je n’ai pas trouvé de croissants nature, par exemple, mais j’ai pu me rabattre sur des feuilletés fourrés à la confiture et au fromage à la crème.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Walmart, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 pain tranché aux grains : 2,97$ (3,25$)

2 pains tranchés blancs : 6$ (5,75$)

6 bagels : 3,50$ (2,49$)

6 viennoiseries : 4,97$ (4$)

1 gâteau à la cannelle style «pause-café» : 6$ (6$)

Total : 23,44$ (21,49$)

Après compilation, le Maxi est moins cher que le Walmart (-1,95$) pour notre sélection de pains et produits de pâtisserie.

CATÉGORIE 3 – La viande

Impressions de magasinage: j’ai remarqué d’autres particularités d’affichage dans cette section. Le prix par 100 grammes n’est pas indiqué contrairement à ce qu’on voit habituellement dans les épiceries, ce qui rend la comparaison plutôt difficile (à moins de se mettre à faire des calculs directement dans les allées!). Aussi, parfois, on retrouve un gros prix en haut d’un étalage dans lequel on retrouve des items à toutes sortes de prix différents, ce qui ajoute à la confusion.

Sans le prix pour 100 g, sauriez-vous deviner lequel de ces paquets de saucisse coûte le moins cher?

Je n’ai pas eu de difficulté à trouver la viande que j’avais inscrite sur ma liste, mais j’ai remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de choix en termes de poisson frais – aucun poisson blanc, par exemple, ce qui est généralement moins cher que de la truite ou du saumon.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Walmart, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 kg de steak haché mi-maigre : 11,40$ (11,44$)

1 kg de poitrines de poulet : 14,74$ (17,61$)

1 kg de pilons de poulet : 9,97 (9,90$)

1 kg de côtelettes de porc (avec os) : 9,85$ (12,10 kg)

1 kg de saucisses : 13,20$ (6,70$)

1 kg de poisson frais : 30,78$ pour de la truite (19,28$ pour du pangasius)

Total : 89,94$ (77,03$)

Après compilation, le Maxi est significativement moins cher que le Walmart (-12,91$) pour notre sélection de viande. Si on retire le poisson frais, dont la sélection est limitée au Walmart, on obtient un écart beaucoup plus petit (-1,41$).

CATÉGORIE 4 – Produits laitiers et œufs

Impressions de magasinage: il y a énormément de choix dans cette section, notamment en ce qui concerne le yogourt. Je me sens comme dans n’importe quelle grande épicerie.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Walmart, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 gros bloc (400 grammes) de fromage : 4,44$ (4,44$)

2 litres de lait 2% : 4,28$ (4,29$)

1 gros pot (650 grammes) de yogourt : 2,67$ (2,75$) – dans les deux cas, il fallait acheter 3 pots pour bénéficier du rabais

1 kg de yogourt grec nature : 6,64$ (6$)

12 gros œufs : 3,86$ (3,85$)

1 livre de beurre : 4,97$ (6,49$)

Total : 26,86$ (27,82$)

Après compilation, le Walmart est légèrement moins cher que le Maxi (-0,96$) pour notre sélection de produits laitiers et d’œufs.

CATÉGORIE 5 – Produits végé

Impressions de magasinage: la section d’alternatives végé réfrigérées (tofu, fausses viandes) était vraiment peu garnie comparativement à ce qu’on retrouve dans plusieurs autres épiceries, ainsi que comparativement à d’autres sections du Walmart. On trouvait quand même des produits de base.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Walmart, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

350 grammes de tofu : 2,97 (2,08$)

340 grammes de hachis végétarien : 4,97$ (5,49$)

227 grammes d’hummus : 3$ (3,99$)

1,75 litre de lait d’avoine réfrigéré : 4,27$ (3,79$)

946 ml de lait d’avoine tablette : 2,50$ (2,49$)

Total : 17,71$ (17,84$)

Après compilation, le Walmart est légèrement moins cher que le Maxi (-0,13$) pour notre sélection de produits végé.

CATÉGORIE 6 – Produits non périssables

Impressions de magasinage : il y a plusieurs rangées de produits non périssables et elles sont très bien garnies.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Walmart, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

750 grammes de macaronis : 1,97$ (1,91$)

640 ml de sauce tomate : 2,67$ (2,69$)

796 ml de tomates en dés : 1,77$ (1,79$)

540 ml de pois chiches en conserve : 1,47$ (1$)

2 kg de riz blanc : 6,47$ (4,49$)

1 kg de beurre d’arachides standard : 4,97$ (4,25$)

750 grammes de beurre d’arachides naturel : 4,47$ (5,49$)

435 g de céréales Spécial K originales : 4,37$ (4,50$)

1,13 kg de mélange de noix salées «de luxe» : 19,97$ (21,99$)

4 barres granola protéinées : 3$ (2,49$)

6 coupes de compote de pommes non sucrée : 1,97$ (2,79$)

925 grammes de café moulu : 8,13$ (8,99$)

907 grammes de biscuits aux pépites de chocolat : 9,37$ (4,49$)

1 litre de jus de fruits : 1,28$ (1,25$)

Total : 71,88$ (68,12$)

Après compilation, le Maxi est moins cher que le Walmart (-3,76$) pour notre sélection de produits non périssables.

GRAND TOTAL

Walmart : 261,88$

Maxi : 243,58$

Au total, le Maxi est sorti gagnant de notre comparaison: l’épicerie type que nous avons sélectionnée coûte 18,30$ moins cher chez Maxi que chez Walmart. Il s’agit d’un écart d’environ 7,5%.

En général, les prix sont plutôt comparables chez Walmart et Maxi, mais force est de constater que dans la majorité des catégories, c’est la deuxième option qui sort gagnante. La bannière a aussi plus de choix dans certains rayons, notamment tout ce qui est frais, que le Walmart. Si quelqu’un se donne en plus la peine de faire les rabais «Imbattables» de chez Maxi, l’écart devrait encore plus se creuser.

J’avoue avoir été surprise au moment de la compilation, parce que pendant que je déambulais dans les rayons du Walmart, j’avais vraiment l’impression d’avoir rarement vu des prix aussi bas. Manifestement, la présentation qu’ils font fonctionne: on croit vraiment souvent d'être en train d’acheter quelque chose à gros rabais! D’où l'intérêt de faire le calcul.

Vous avez des observations ou des questions concernant l’épicerie? Écrivez-moi à camille.dauphinais-pelletier@quebecormedia.com