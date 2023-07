Marketplace: si un acheteur vous propose de vous payer via un facteur, c’est une fraude

Partager







Si vous avez mis en vente quelque chose sur Marketplace, peut-être avez-vous été approché par un potentiel acheteur trop occupé pour récupérer lui-même l’item. Vous a-t-il proposé de faire affaire avec un livreur, qui vous remettrait l’argent en main propre à condition que vous payiez une somme à l'avance? N’acceptez pas, puisque c’est une fraude.

• À lire aussi: 1000 messages et 11 000 clics sur une annonce pour céder son 2 1⁄2 à 695$ par mois

• À lire aussi: Des bouteilles de sriracha à 50$ sur Marketplace en réponse à la pénurie en épicerie

Le modus operandi de cette duperie

D’abord, pour qu'un fraudeur vous approche, il faut que vous mettiez quelque chose à vendre sur Marketplace (ou toute autre plateforme de vente en ligne). Dans notre cas, notre journaliste mettait en vente des pneus à 100$.

Au total, cinq personnes nous ont approché avec un faux compte, et toutes avec la même tactique.

La majeure partie du temps, les fraudeurs expliqueront qu’ils ne peuvent pas se déplacer pour l’achat, d’où l’utilisation d’un facteur/livreur qui viendrait chercher celui-ci. Pour tenter de créer un lien de confiance, ils nomment fréquemment une entreprise reconnue, comme Purolator ou FedEx.

Une certaine «Diane» est allée droit au but en nous contactant: «J’aimerais effectuer votre règlement via la livraison EMS EXPRESS dans une enveloppe une fois reçu l’argent, j’enverrai EMS à votre domicile pour la récupération du bien», écrit-elle, avec une syntaxe approximative.

On croit comprendre que le livreur viendra chercher l'item et nous donner l'argent. Au premier coup d’œil, ça peut paraitre intéressant, et pas impossible. Mais au fil des échanges, force est de constater que ce qui nous est proposé n’est rien de moins qu’une fraude.

PHOTO Capture d'écran

Des frais d’assurances?

Où est le piège, si la personne compte réellement vous payer? Après avoir pris les informations pour la livraison, on a découvert le pot aux roses.

Après nous avoir demandé notre adresse postale et courriel et le prix de la vente, le fraudeur nous dit que nous devrons débourser 100$ avant la vente pour couvrir les assurances auprès de l’entreprise de livraison, en cas de bris ou de perte. À payer avec une carte de crédit prépayée, bien sûr. Il tente alors de nous rassurer, en nous affirmant qu’il nous remboursera ce montant lors de la livraison, en plus d’un 50$ «pour vous assurer que vous ne perdez pas de centime».

PHOTO Capture d'écran

Un faux courriel de l'entreprise de livraison (ici, prétendument EMS EXPRESS) a bondi dans notre boite de réception. Il résume grosso modo la «commande» passée par notre acheteuse, «Diane».

C’est à ce moment que tout est clair comme de l’eau de roche. Pour «payer les assurances», l’entreprise vous demande d’acheter une carte de crédit prépayée de 100$ et de leur renvoyer par courriel le code de rechargement. On peut se douter qu'une fois le 100$ envoyé, on ne recevra absolument pas la visite d'un livreur.

Des signes avant-coureurs

Ça n’a pas été bien difficile pour nous d'identifier la fraude, puisque plusieurs aspects de cet échange étaient louches. Voici quelques exemples:

Le fait de faire affaire avec une entreprise de livraison pour récupérer un bien en vous donnant une enveloppe remplie d’argent. Les FedEx, UPS ou Postes Canada de ce monde ne procèdent en aucun cas de la sorte.

Plusieurs fois la personne de l’autre côté de l’écran tente de nous «rassurer».

«Diane» n’a jamais remarqué qu’on lui a transmis non pas une adresse postale personnelle, mais l’adresse de nos bureaux, dans le Vieux-Montréal.

Le courriel provenant prétendument d'une entreprise de livraison internationale est une adresse Gmail. L’entièreté du courriel pue la fraude. En plus qu'il utilise une syntaxe louche et qu'il comprenne des fautes de français (!), il fait référence à la Société de Transport du Canada (STF), qui n’existe pas.

Contactée par 24 heures, la personne derrière le scam n’a pas immédiatement admis les faits, répliquant que son «entreprise» était, au contraire, contre la fraude.

Après plusieurs échanges de courriels, le fraudeur l’a finalement admis en acceptant de nous jaser, à moins d’être payé, ce que nous avons refusé.

À voir aussi - on a parlé avec une coordonatrice d'intimité