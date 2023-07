Un parfait bungalow de style «mid-century» à vendre à Mont-Saint-Hilaire pour 689 000$

Partager







Oyez, oyez! Une parfaite maison plain-pied vient d'atterrir sur le marché immobilier et les amoureux de style «mid-century» risquent de faire de son temps sur Centris un moment assez furtif.

Courtoisie Alain Poirier, Re/Max

Idéalement située à Mont-Saint-Hilaire, la résidence à la façade blanche immaculée se trouve à proximité de la grande ville tout en profitant du calme et des activités extérieures qu’offre la Vallée-du-Richelieu.

Courtoisie Alain Poirier, Re/Max

À l'intérieur, on se laisse charmer par les hauts plafonds de bois qui apportent charisme et chaleur aux aires de vie principales. On s’imagine bien s'emmitoufler devant le foyer et lire un bon roman alors que les flocons tombent à l’extérieur.

Courtoisie Alain Poirier, Re/Max

On retrouve un peu partout les lignes épurées, les larges fenêtres et la fonctionnalité entre les pièces caractéristiques du style d’architecture «mid-century» du XXe siècle.

Entièrement rénovée, la maison offre trois jolies chambres et une spacieuse salle de bain. Une salle de lavage rénovée et abordant la déco des années 60 ainsi qu’un garage concluent la visite.

Courtoisie Alain Poirier, Re/Max

À l’extérieur, une vaste cour intime de plus de 12 4000 pieds carrés bénéficie de la quiétude du quartier. Familiale et tranquille comme pas deux, celui-ci comporte tous les musts des rives de Montréal. Écoles, parcs, pistes cyclables, arrêts d’autobus, train de banlieue et accès facile aux autoroutes sont toutes des caractéristiques du coin dont vous pourrez profiter au quotidien.

Courtoisie Alain Poirier, Re/Max

Envie de mettre la main sur cette adorable propriété? Il vous faudra donc débourser la somme de 689 000$ et contacter Alain Poirier du groupe Re/Max pour plus d’informations.

