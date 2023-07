Une fusée de Jeff Bezos a explosé au Texas

Partager







Une fusée de la société spatiale privée du milliardaire Jeff Bezos aurait accidentellement explosé le mois passé lors d’un test, mais l’incident n’aurait pas été partagé avec le public, seulement un mois après sa signature d’un important contrat avec la NASA.

«Aucun employé n’a été blessé et nous évaluons actuellement la cause première... Nous avons déjà une cause immédiate et travaillons sur des actions correctives», a indiqué un porte-parole de Blue Origin, selon ce qu’a rapporté The Independent mercredi.

Le 30 juin dernier, l’une des fusées de la société appartenant au milliardaire Jeff Bezos aurait explosé dans l’ouest du Texas lors d’un test d’acceptation appelé «Authority to proceed» – «autorisé à procéder», en français –, qui examine chaque composante de la fusée avant un vol.

Cet événement, qui n’aurait pas été divulgué publiquement selon des rapports, serait survenu seulement un mois après que la compagnie ait signé un contrat de 3,4 milliards $ US avec la NASA, pour envoyer des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis V prévu en 2029.

La société est chargée de développer le vaisseau qui transportera l’équipage, ainsi qu’un système d'atterrissage humain, selon le média anglophone.

Les incidents de ce genre ne sont «pas rares» et sont partie prenante du développement d’une fusée, selon le président de l’Alliance de lancement unie (ULA), Tory Bruno. «Relativement routinier au début d’un cycle de production. Plus tard, à mesure que le système d’arrêt est bien réglé, ils deviennent rares», a-t-il précisé dans un tweet, après avoir été questionné par un internaute.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: