Une loutre des mers de 5 ans terrorise les surfeurs de Santa Cruz en Californie

Une scène plutôt inusitée s’est produite en Californie alors qu’un surfeur s’est chamaillé avec une loutre pour la possession de sa planche.

L’animal de 5 ans prend littéralement possession de l’embarcation et oblige le nageur à se reculer pour éviter la confrontation.

Ce n’est pas la première fois que cette loutre des mers a des démêlés avec les surfeurs venus pour profiter des vagues de Santa Cruz.

Après plusieurs incidents au cours des dernières semaines, une équipe du California Department of Fish and Wildlife et de l'aquarium de Monterey Bay a été mobilisée afin de l'attraper et la ramener chez elle.

Malheureusement, une fois la loutre attrapée, elle ne pourra pas retourner dans la nature, car elle fait partie d’une espèce menacée.

