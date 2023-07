Le premier aperçu du baby bump de Virginie Fortin sort de l'ordinaire

Partager







La semaine dernière, nos journalistes du Échos Vedettes rapportaient une nouvelle qui en avait surpris plus d'un: Virginie Fortin est présentement enceinte de six mois.

Voilà qu'on a désormais droit à une première photo de son «baby bump».

C'est en visitant un peu plus tôt ce mois-ci le plateau de l'émission Inspirez expirez, dans laquelle elle tient la vedette, que la future maman nous a confirmé qu'elle attendait la cigogne.



Or, pas question de prendre de pause pour l'instant, alors qu'elle continuait toujours les tournages de la série. Voilà qu'en date du 13 juillet, ceux-ci sont désormais terminés.



C'est en effet ce que l'humoriste et comédienne a dévoilé sur son compte Instagram, où elle a souligné la fin de cette aventure avec une collection de photos marquant ces 29 jours de tournage.



À travers ces photos «behind the scenes», on peut apercevoir une première photo de Virginie Fortin avec son ventre rebondi... et ce n'est pas ce à quoi on s'attendait! Cliquez sur la flèche à droite pour faire défiler le carrousel.

Les mains couvertes de faux sang, on doit dire qu'on est bien loin d'une séance photo de grossesse traditionnelle!



Le faux sang s'explique par le fait que dans Inspirez expirez, on suivra deux femmes, Sophie (Sonia Cordeau) et Vicky (Virginie Fortin), qui évoluent dans le même cercle, mais qui ne sont pas amies. En se rendant dans une retraite de yoga de quelques jours au fin fond des bois, elles devront unir leurs forces alors que le cadavre d’une participante sera trouvé dans la forêt.

La nouveauté met également en vedette Katherine Levac, Edith Cochrane, Pierre Brassard, Linda Malo, ainsi que Marc Labrèche, qui, d'ailleurs, a complètement changé de look pour son rôle. Voyez-le ici.



D'ici à ce que la série débarque sur Crave à l'automne, on souhaite une fin de grossesse des plus sereines à Virginie!



