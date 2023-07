Les boissons Prime sont populaires chez les ados québécois - est-ce problématique?

Partager







Les boissons Prime ont la cote chez certains adolescents à Montréal, selon un enseignant au secondaire, qui remarque que ses élèves idolâtrent l’influenceur bien connu derrière la compagnie. La haute teneur en caféine de l’un des breuvages est toutefois source d’inquiétude, au point où il vient de faire l’objet d’un rappel de Santé Canada.

«Pour être cool, ils mettent leurs cannettes sur le côté de leur sac pour que tout le monde puisse voir qu’ils ont bu cette boisson», a raconté à 24 heures Rocco Farella, professeur dans une école secondaire à Montréal, quelques jours avant le rappel.

«Ils ne savent pas vraiment les ingrédients qui sont dans la boisson et ils pensent juste à l’image de la marque», constate celui qui enseigne à des élèves de secondaire 1 et 2.

La compagnie Prime offre deux types de boissons. La boisson Prime Hydration, qui vient dans une bouteille de plastique, est une boisson désaltérante pour sportifs composée notamment d’eau de noix de coco et d’électrolytes. Une bouteille se vend entre 4$ et 5$ et se trouve facilement dans plusieurs dépanneurs. Elle n’est pas visée par le rappel et peut continuer à être vendue.

L'autre breuvage, Prime Energy, est une boisson énergisante qui contient énormément de caféine : dans une cannette de 355 mL, on retrouve 200 milligrammes de caféine. C'est l'équivalent de deux cannettes de Red Bull ou de six cannettes de Coca-Cola. Ces boissons étaient plus difficiles à trouver, même avant le rappel : lors du passage de 24 heures dans plusieurs dépanneurs dans la région de Montréal, il a été impossible de trouver une cannette de Prime Energy. Des boutiques spécialisées en ligne en offraient toutefois, ainsi que des revendeurs sur Marketplace.

Le rappel de ces boissons au Canada est à cause de «diverses non-conformités liées à la teneur en caféine et aux exigences en matière d’étiquetage», informe Santé Canada.

Ce rappel pourra alléger les préoccupations de ceux qui voyaient d’un mauvais œil leur popularité chez les jeunes.

Comme leurs idoles

Selon les observations de l’enseignant, l'intérêt pour ces breuvages vient principalement d’une grande admiration pour Logan Paul, l’influenceur qui a créé la compagnie, ainsi que pour les athlètes de soccer qui ont des partenariats avec Prime. En effet, l’équipe de soccer anglaise FC Arsenal s’est associée à Prime à l’été 2022, tandis que l’équipe espagnole FC Barcelone a annoncé son partenariat au début du mois de juillet 2023.

«Leurs idoles, ce sont des joueurs de soccer qui ont des partenariats avec Prime, alors ils voient leurs idoles qui boivent ça et ils sont inspirés à boire Prime», dit-il.

Les jeunes garçons sont d’ailleurs davantage portés à consommer ces boissons – et à les afficher fièrement sur le côté de leur sac à dos, souligne Rocco Farella.

Les influenceurs Logan Paul et KSI ont lancé la compagnie Prime en 2022, et elle est rapidement devenue populaire, notamment chez les jeunes.

Logan Paul est un influenceur qui cumule près de 24 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, en plus d’être très actif sur TikTok. Il est aussi un lutteur professionnel qui fait partie de la World Wrestling Entertainement. Quant à lui, KSI est un boxeur, vidéaste et rappeur britannique.

Beaucoup de caféine

Parmi les jeunes adeptes, la boisson énergisante et la boisson d’électrolytes sont tout autant populaires, estime Rocco Farella.

Sur le site web de la compagnie, les produits sont identifiés comme étant destiné aux personnes de 18 ans et plus.

Ceci ne semble pas préoccuper les adolescents, remarque Rocco Farella. L’enseignant a déjà demandé à l’un de ses élèves s’il était conscient de la quantité de caféine que contient une cannette de Prime, ce à quoi il a répondu que ça ne lui importait pas, qu’il voulait simplement soutenir Logan Paul et qu’il aimait le goût du breuvage.

La nutritionniste Vanessa Daigle est claire : «les boissons énergisantes ne sont pas des produits qui sont recommandés, surtout chez les jeunes». Selon elle, la teneur en caféine est trop élevée.

«J’ai l’impression qu’on met beaucoup le focus [sur Prime] en ignorant que ce ne sont pas les seuls à avoir des teneurs en caféine aussi élevées», nuance-t-elle.

L’experte fait notamment référence aux pré-workout, un supplément qui est pris par des sportifs avant l’entraînement et dont la dose moyenne de caféine par portion est de 200 milligrammes. «C’est un produit qui est très populaire chez les jeunes qui commencent à fréquenter le gym, vers 15, 16 ou 17 ans.»

Des risques pour la santé

Les risques liés à une trop grande consommation de caféine chez une personne de moins de 18 ans sont les mêmes que chez un adulte, à la différence que la tolérance des plus jeunes est «plus faible».

Les effets néfastes sont :

Irritabilité

Maux de tête

Insomnie

Dépendance à la caféine

«Si on très fatigué et qu’on prend un produit stimulant, sur le coup on va être capable de rester éveillé, mais à la longue ça ne fait que contribuer à entretenir notre fatigue parce qu’on se tient réveillé un peu artificiellement», indique Vanessa Daigle.

Si certains adultes peuvent consommer de la caféine parce qu’ils sont surchargés, l’experte s’explique mal comment un adolescent peut être fatigué au point de ressentir le besoin de consommer une grande dose de caféine.

«[Il faut essayer de] de savoir pourquoi à 12 ou 13 ans, on a besoin de stimulants comme ça», poursuit-elle. Plutôt que des boissons énergisantes, la nutritionniste recommande aux jeunes avec de la fatigue de revoir leur hygiène de sommeil.

Santé Canada recommande qu’un adolescent limite sa consommation de caféine à 2,5mg par kilogramme de poids corporel. Le seuil est de 45mg pour les enfants de 4 à 6 ans, 62,5mg pour les enfants de 7 à 9 ans et 85mg pour les enfants de 10 à 12 ans. Une boisson énergisante Prime contient 200 milligrammes de caféine.

Aux États-Unis, le sénateur américain Chuck Schumer a demandé dimanche à ce que la Food and Drug Administration (FDA) se penche sur la boisson énergisante Prime. Il déplore que la marque attire les adolescents à consommer ce produit haut en caféine.

